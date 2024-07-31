Кращі за гармати і замінять бійців: в ЗСУ описали перспективні моделі БПЛА для армії (фото)

Генштаб планує застосувати роботизовані платформи та безпілотники, щоб вони стежили за діями ЗС РФ на передньому краї, пояснив заступник головкома Андрій Лебеденко. З його слів, армію цікавлять рої дронів та системи "свій-чужий".

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Українські військові під час бойових дій активно застосовують безпілотники різників типів, які подекуди діють більш ефективно, ніж артилерія. Незабаром винахідники запропонують оновлені моделі дронів, які замінять бійців на "нулі", літатимуть роями і будуть "думати" завдяки "штучному інтелекту". Про те, які характеристики новітніх пристроїв потрібні Силам оборони, розповів заступник головнокомандувача ЗСУ, полковник Андрій Лебеденко, ідеться у дописі на сторінці Facebook Генштабу.

Лебеденко долучився до хакатону Precision, який 26–29 липня проводила платформа Brave1. Він виступив під час урочистостей і пояснив, що протягом трьох років війни в армії відбувся "технологічний прорив". З його слів, дрони показали, що вони кращі, ніж інші види зброї, і навіть кращі за артилерію.

"[Дрони — ред.] вже переважають за ефективністю класичні види зброї, включно з артилерією", — процитували у дописі Генштабу слова полковника.

Дрони ЗСУ — деталі

Заступник командувача описав напрямки розвитку безпілотних систем, які стануть корисними для Сил оборони:

уміння працювати роєм;

уміння розрізняти "свій-чужий" (раніше було лише в авіації);

машинне бачення;

застосування технологій "штучного інтелекту";

сучасні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Зі слів військового, командування вирішило зосередитись на збереженні особового складу. З цією метою, наприклад, було б непогано мати роботизовані комплекси, які замінять бійців на взводних опорних пунктах. Тоді замість людей працюватиме технологічна система, яка "дозволить нам перемогти". Крім того, пріоритети — це перехоплювачі, коригування роботи артилерії, контрбатарейна боротьба, дрони, які можуть працювати на відстані до 100 км (оперативна глибина) та понад 100 км (стратегічна глибина).

У дописі Генштабу розмістили кілька фото з хакатону. На одному з них можна побачити модель дрона з вбудованою камерою. На іншому — панель, на якій видно якусь територію: її показують з висоти і з певними позначками.

Дрони ЗСУ — модель безпілотника на Brave1 Фото: Мінцифри Дрони ЗСУ — хакатон Precision Brave1 Фото: Мінцифри

Зазначимо, Precision Hackathon — хакатон, який платформа Brave1 проводила з 26 по 29 липня 2024 року спільно з Мінцифри, Міноборони та ЗСУ. На сторінці Facebook платформи вказано, що було понад 200 учасників, яких відібрали з понад 400 заявок. Учасники запропонували майже 50 ідей, з яких 12 отримали фінансову нагороду. Переможні ідеї — у напрямках "системи наведення, об’єднання датчиків та аналіз даних, розумні боєприпаси, симулятори та навчальне програмне забезпечення, автономні та напівавтономні системи", ідеться у дописі Brave1.

Нагадуємо, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський у липні розповів про концепцію військ дронів та "феномен українства". Тим часом наприкінці липня стало відомо про удар українського безпілотника по аеродрому РФ "Оленья": він дістав на "стратегічну глибину".