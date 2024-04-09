Сили безпілотних систем: інструктор БПЛА ЗСУ розповів про зміни та чи важко знайти оператора

Формування нового роду військ йде досить повільно. Штат наявних підрозділів також не збільшують, а пілотів не вистачає.

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У лютому 2024 року президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів створення нового роду військ у складі Збройних сил України — Сил безпілотних систем. Військовий інструктор з безпілотних літальних апаратів анонімно розповів сайту dev.ua про ситуацію у безпілотних військах.

Герой матеріалу — колишній айтівець та військовий французького Іноземного легіону, який сам вступив до лав Сил оборони України у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії. У десантно-штурмових військах він майже одразу став командиром відділення БПЛА. Раніше він ніколи не літав на дронах, але сталися у пригоді технічні навички та вміння шукати інформацію в Інтернеті.

Насправді зараз посада інструктора з БПЛА пов’язана не стільки з навчанням, а більше з керівництвом та координацією пілотів у штурмовому батальйоні. На початку вторгнення не існувало курсів операторів безпілотників — лише точково навчали працювати з такими великими дронами, як "Лелека". Тож герой інтерв’ю пройшов курси оператора у Victory Drones після поранення влітку 2022 року. Але навички не одразу знадобилися — на ділянці фронту, де проходила служба після них, конкретні моделі дронів не можна було застосовувати.

Повільне формування Сил безпілотних систем

Підрозділ інструктора з БПЛА залишається у складі ДШВ, попри створення Сил безпілотних систем. Але військовий за останні два місяці нічого не чув про їхнє фактичне формування. Штати пілотів БПЛА у бригадах теж не збільшилися, а реальних пілотів в частинах у півтора раза більше, ніж за штатом.

"Наприклад, в підрозділі є люди, які по штату штурмовики, але працюють операторами. І вже не вистачає людей, щоб літали на всіх пташках, які є в наявності. Я моніторю ситуацію. На Lobby X, Work.ua на інших платформах не видно оголошень по набору в СБС", — нарікає інструктор на дефіцит операторів.

Складний пошук нових операторів

На наявні ж вакансії операторів БПЛА відгукуються переважно військові, яки хочуть бути якомога далі від безпосереднього боєзіткнення. Водночас вони зовсім не мають відповідних технічних навичок. Інструктор скептично ставиться до таких пошуків після багаторазових співбесід з кандидатами.

"FPV — це основа ударників на ближніх відстанях і, щоб опанувати ці дрони, справді треба десятки годин просиджувати за симуляторами та відпрацьовувати навички керування. Але, крім цього, дуже важлива теорія, де міститься інформація з коригування, анонімізації дронів, по прошивці, по картах, умовах маскування, дії РЕБ та РЕР, тактиці, а також картам яких вже кілька видів, системам ситуаційної обізнаності", — перераховує необхідні навички інструктор.

Військовий каже, що такими цивільними дронами, як Mavic, керувати нескладно, і він може порекомендувати хороші курси з коптерних БПЛА. Він радить курси Victory Drones, які є як для військових, та і для цивільних.

"У нас в батальйоні половина найкращих операторів — це люди, які раніше були причетні до IT. Це значить ті фахівці, що звикли до постійного навчання, аналізу тон інформації та ресерчу в інтернеті. Я пам’ятаю, коли я після поранення у 2022 році випав на пів року, то вже з’явилися FPV, антени й мені довелося вчитися практично заново", — розповів інструктор.

Раніше офіцер ЗСУ та відомий активіст Юрій Касьянов назвав недоліки створення Сил безпілотних систем. Він вважає, що армія зазнає глибокої перебудови, війна радикально змінюється, проте за цим не встигає керівництво. Військовий зауважив, що наразі Україні потрібен не стільки окремий рід, а єдиний державний координувальний та спрямовувальний орган, надвідомча структура, яка б вивчала досвід застосування БПЛА.