В ЗСУ одна спеціальність оператор БПЛА, а потрібно мінімум три, - Володимир Яценко

Володимир Яценко закликав Генштаб запровадити окремі спеціальності для різних типів дронів.

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Розробник українських безпілотників Володимир Яценко закликав Генштаб та Міністерство оборони до системних змін в сфері управління БПЛА, зокрема, запровадження окремих спеціалізацій для різних типів дронів. Про це він заявив в ефірі Єдиного національного телемарафону.

"Я вважаю, що потрібна системна робота. Як на рівні Генштабу, так і Міноборони. Вже скільки у нас йде війна, а у нас досі у Збройних Силах одна військова спеціальність – це оператор безпілотного літака. А ми вже зараз бачимо, що використовуються зовсім різні за своїм потенціалом дрони, але спеціальність досі одна. Це, я вважаю, не дуже якісний менеджмент з боку Генштабу. Вже потрібно зробити, як мінімум три спеціальності – в залежності від типу і від властивостей літаків. Друга проблема – на сьогоднішній день, це я спілкуюся кожен день з тими, хто літає, і літає далеко. Мабуть десь тільки 5% офіційно мають таку спеціальність. Тобто по факту вони або артилеристи, або танкісти, але точно не оператори БПЛА. Це робота, яка мала бути зроблена, як мінімум, рік тому. Але я достатньо позитивний, тому що я спілкуюся з хлопцями, які навчалися у мене минулим літом, і зараз вони вже працюють у Генштабі. Тобто ще рік тому вони літали як звичайні пілоти, а зараз вони у Генштабі якраз роблять систематизацію безпілотників і починають систематизувати і роботу, і класифікацію, і все таке інше. Тому в цьому сенсі я налаштований досить позитивно", — зазначив Володимир Яценко.

Крім того, він наголосив, що в кожній бригаді має бути спеціальний підрозділ операторів БПЛА, які працюють на відстанях від до 20 до 500 км, а навичками керування простими тактичними дронами мають володіти всі солдати.

"Я вважаю, що всі солдати, які проходять початкове навчання, повинні навчатися керувати простими дронами. Це не так багато часу – 1-2 години теорії, і 2 години практичних занять. Але всі солдати, якій йдуть на передок, мають вміти керувати простими тактичними дронами. Поки що цього немає. Те, що стосується окремих підрозділів, так. Якщо це рівень батальйону, якщо це артилерійська бригада, підрозділ ССО, або ГУР, безумовно, там повинні бути такі підрозділи, де сконцетровані фахівці, які можуть працювати на відстанях від 20 до 150, і навіть до 500 км. Це дійсно вирішить багато питань. Бо зараз, наприклад, мав нещодавно розмову з суперфахівцем, який літав на 150 км, але втратив безпілотник, і тепер його посилають на "нуль" керувати "Мавіком". Це нелогічно. Це як посадити пілота літака керувати танком. Тому мій заклик до фахівців з Генштабу – хлопці, давайте пришвидшувати цю роботу, цей військовий менеджмент, давайте міняти структуру", — закликав Володимир Яценко.