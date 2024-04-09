Силы беспилотных систем: инструктор БПЛА ВСУ рассказал об изменениях и трудно ли найти оператора

Формирование нового рода войск идет достаточно медленно. Штат имеющихся подразделений также не увеличивают, а пилотов не хватает.

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В феврале 2024 года президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров создание нового рода войск в составе Вооруженных сил Украины — Сил беспилотных систем. Военный инструктор по беспилотным летательным аппаратам анонимно рассказал сайту dev.ua о ситуации в беспилотных войсках.

Герой материала — бывший айтишник и военный французского Иностранного легиона, который сам вступил в ряды Сил обороны Украины в 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России. В десантно-штурмовых войсках он почти сразу стал командиром отделения БПЛА. Ранее он никогда не летал на дронах, но пригодились технические навыки и умение искать информацию в Интернете.

На самом деле сейчас должность инструктора по БПЛА связана не столько с обучением, а больше с руководством и координацией пилотов в штурмовом батальоне. В начале вторжения не существовало курсов операторов беспилотников — только точечно учили работать с такими большими дронами, как "Аист". Поэтому герой интервью прошел курсы оператора в Victory Drones после ранения летом 2022 года. Но навыки не сразу понадобились — на участке фронта, где проходила служба после них, конкретные модели дронов нельзя было применять.

Медленное формирование Сил беспилотных систем

Подразделение инструктора по БПЛА остается в составе ДШВ, несмотря на создание Сил беспилотных систем. Но военный за последние два месяца ничего не слышал об их фактическом формировании. Штаты пилотов БПЛА в бригадах тоже не увеличились, а реальных пилотов в частях в полтора раза больше, чем по штату.

"Например, в подразделении есть люди, которые по штату штурмовики, но работают операторами. И уже не хватает людей, чтобы летали на всех птичках, которые есть в наличии. Я мониторю ситуацию. На Lobby X, Work.ua и на других платформах не видно объявлений по набору в СБС", — сетует инструктор на дефицит операторов.

Сложный поиск новых операторов

На имеющиеся же вакансии операторов БПЛА откликаются преимущественно военные, которые хотят быть как можно дальше от непосредственного боестолкновения. При этом они совсем не имеют соответствующих технических навыков. Инструктор скептически относится к таким поискам после многократных собеседований с кандидатами.

"FPV — это основа ударников на ближних расстояниях и, чтобы овладеть этими дронами, действительно надо десятки часов просиживать за симуляторами и отрабатывать навыки управления. Но, кроме этого, очень важна теория, где содержится информация по корректировке, анонимизации дронов, по прошивке, по картам, по условиям маскировки, действия РЭБ и РЭР, тактике, а также картам, которых уже несколько видов, системам ситуационной осведомленности", — перечисляет необходимые навыки инструктор.

Военный говорит, что такими гражданскими дронами, как Mavic, управлять несложно, и он может порекомендовать хорошие курсы по коптерным БПЛА. Он советует курсы Victory Drones, которые есть как для военных, так и для гражданских.

"У нас в батальоне половина лучших операторов — это люди, которые ранее были причастны к IT. Это значит те специалисты, которые привыкли к постоянному обучению, анализу тонны информации и ресерчу в интернете. Я помню, когда я после ранения в 2022 году выпал на полгода, то уже появились FPV, антенны и мне пришлось учиться практически заново", — рассказал инструктор.

Ранее офицер ВСУ и известный активист Юрий Касьянов назвал недостатки создания Сил беспилотных систем. Он считает, что армия испытывает глубокую перестройку, война радикально меняется, однако за этим не успевает руководство. Военный отметил, что сейчас Украине нужен не столько отдельный род, а единый государственный координирующий и направляющий орган, надведомственная структура, которая бы изучала опыт применения БПЛА.