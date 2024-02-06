"Решение не запоздалое, а устаревшее": в ВСУ назвали недостатки создания Сил беспилотных систем

Сейчас дроны используют повсеместно, в частности, в некоторых воинских частях БПЛА есть почти у каждого бойца, рассказал офицер ВСУ Юрий Касьянов.

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Офицер ВСУ, радиоинженер, специалист по аэроразведке, основатель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV" Юрий Касьянов заявил, что решение о создании Сил беспилотных систем является устаревшим. Об этом он сообщил в комментарии ZN.UA.

"Создание "отдельного рода сил беспилотных систем", анонсированное президентом Зеленским — это в целом положительное решение, которое свидетельствует о понимании руководством страны той роли, которую сегодня играют беспилотные системы на поле боя", — сказал Юрий Касьянов.

По его словам, современная война превратилась в войну БПЛА, тогда как трансформация способов и средств ведения войны, тактики и стратегии происходит на наших глазах. Кроме этого, он отметил, что соответствующее решение свидетельствует о непонимании высшим военно-политическим руководством глубины происходящих преобразований.

"Решение о создании отдельного рода Сил беспилотных систем сегодня уже не просто запоздалое, но и просто устаревшее. Сегодня дроны используют повсеместно, в некоторых воинских частях дроны есть чуть ли не у каждого бойца", — подчеркнул офицер.

Он рассказал, что армия испытывает глубокую перестройку, война радикально меняется, однако за этим не успевают наши руководители. Военный отметил, что сейчас Украине нужен не столько отдельный род, а единый государственный координирующий и направляющий орган, надведомственная структура, которая бы изучала опыт применения БПЛА, производила и осуществляла государственную политику в области дронов. А именно начиная с разработки и производства аппаратов и заканчивая их применением.

"Такую структуру еще предстоит создать", — добавил Касьянов.

В Украине создали Силы беспилотных систем: что известно

6 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Сил беспилотных систем. Кроме этого, он назвал четкий перечень задач, в частности:

должности операторов БПЛА и других вспомогательных, обозначенные как специально штатные;

формирование специальных подразделений для дронов;

программа эффективной тренировки для операторов дронов;

масштабирование производства дронов и привлечение лучших идей.

Напомним, 5 февраля военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что дроны не смогут выровнять разницу в соотношении количества снарядов между ВСУ и ВС РФ. По его словам, БПЛА не способны заменить артиллерию.