Від дронів до засобів РЕБ: чого вчиться американська розвідка на основі досвіду війни в Україні

Військові фахівці США особливо наголосили на безпілотних можливостях Сил оборони в Чорному морі, а також на ефективності українських систем РЕБ у сухопутних боях проти загарбників.

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Через два з половиною роки після початку повномасштабної війни в Україні світові військові аналітики та стратеги продовжують вивчати цінні уроки з бойових дій, що розгорнулися на території країни. Використання безпілотних систем і технології радіоелектронної боротьби (РЕБ) стали одними з ключових чинників, що змінюють традиційні уявлення про ведення великомасштабних бойових дій. Про те, які уроки отримують військові фахівці США з досвіду бойових дій в Україні йдеться в матеріалі Breaking Defense.

На щорічній конференції Альянсу розвідки й національної безпеки (INSA), що відбулася минулого тижня, представники військової розвідки США обговорили, які висновки було зроблено зі спостережень за тим, як Україна захищає свою незалежність. Особливу увагу було приділено інноваціям на полі бою, викликаним жорстокими реаліями війни.

"Послухайте, легко сидіти в Пентагоні й думати, що у вас є чудові ідеї для інновацій. Але знаєте, хто найкращі новатори? Люди, які змушені впроваджувати інновації, інакше вони помруть наступного дня", — сказав директор армійської цільової розвідувальної групи ISR Ендрю Еванс.

Асиметричні та безпілотні можливості на морі

Одним із найбільш разючих аспектів стала морська війна, де Україна, не маючи традиційних військово-морських сил, змогла чинити значний опір російському флоту. Віцеадмірал Карл Томас зазначив, що потоплення флагмана російського флоту, крейсера "Москва", стало символічною перемогою і відправною точкою для впровадження безпілотних технологій у морському бою.

Використання невеликих безпілотних надводних і підводних апаратів продемонструвало ефективність асиметричної стратегії, що змусило російський флот відступити до східної частини Чорного моря.

"Відверто кажучи, російський флот, чорноморський флот, притиснутий до східної частини Чорного моря через те, що українці роблять із безпілотними надводними та безпілотними підводними засобами. Ми винесли з цього масу уроків, які можна перенести на інші театри", — зазначив керівник військово-морської розвідки віцеадмірал Карл Томас.

За його словами, великі кораблі будуються довго і на їхнє будівництво витрачаються великі кошти, тоді як безпілотні системи набагато дешевші та дають змогу досягати "позамежного ефекту".

Космос: Комерційна розвідка для дипломатичної підтримки

Генерал-майор Грегорі Ганьон із Космічних сил США наголосив на ролі комерційної індустрії дистанційного зондування в забезпеченні розвідданих і підтримці дипломатичних зусиль перед початком війни.

Знімки, надані комерційними супутниками, допомогли США та їхнім союзникам передбачити і показати всьому світу плани Москви, що сприяло зміцненню міжнародної підтримки України.

Інформаційний простір: Перегони за панування

Бригадний генерал Вільям Вілберн відзначив безпрецедентне значення інформаційного простору в конфлікті, де обидві сторони активно використовували соціальні мережі для розповсюдження інформації та, часом, дезінформації. Це стало ключовим елементом сучасної війни, що вимагає від військових адаптації та швидкої реакції.

Сухопутні бої: БПЛА і радіоелектронна боротьба

На думку Ендрю Еванса, найважливішими уроками сухопутних боїв стали ефективність дешевих безпілотників і необхідність постійного оновлення тактики радіоелектронної боротьби. Протистояння між недорогими дронами і дорогою бронетехнікою продемонструвало необхідність перегляду підходів до закупівлі та використання озброєнь.

"Якщо ви починаєте впроваджувати інновації на полі бою і бачите, що ваші ефекти знижуються? Ми повинні бути в змозі реагувати на це дуже швидко", — підсумував Еванс.

Важливо

Компанія Ілона Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США, — Reuters

Нагадаємо, за інформацією The New York Times, ЦРУ створило за останні вісім років цілі мережі українських шпигунських баз. Зазначалося, що на українській території функціонують 12 секретних об'єктів, які розташовані вздовж російського кордону.