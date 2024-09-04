От дронов до средств РЭБ: чему учится американская разведка на основе опыта войны в Украине

Военные специалисты США особо подчеркнули беспилотные возможности Сил обороны в Черном море, а также эффективность украинских систем РЭБ в сухопутных сражениях против захватчиков.

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Спустя два с половиной года после начала полномасштабной войны в Украине мировые военные аналитики и стратеги продолжают извлекать ценные уроки из боевых действий, развернувшихся на территории страны. Использование беспилотных систем и технологии радиоэлектронной борьбы (РЭБ) стали одними из ключевых факторов, меняющих традиционные представления о ведении крупномасштабных боевых действий. О том какие уроки извлекают военные специалисты США из опыта боевых действий в Украине говорится в материале Breaking Defense.

На ежегодной конференции Альянса разведки и национальной безопасности (INSA), состоявшейся на прошлой неделе, представители военной разведки США обсудили, какие выводы были сделаны из наблюдений за тем, как Украина защищает свою независимость. Особое внимание было уделено инновациям на поле боя, вызванным жестокими реалиями войны.

"Послушайте, легко сидеть в Пентагоне и думать, что у вас есть отличные идеи для инноваций. Но знаете, кто лучшие новаторы? Люди, которые вынуждены внедрять инновации, иначе они умрут на следующий день", — сказал директор армейской целевой разведівательной группы ISR Эндрю Эванс.

Асимметричные и беспилотные возможности на море

Одним из самых впечатляющих аспектов стала морская война, где Украина, не имея традиционных военно-морских сил, смогла оказать значительное сопротивление российскому флоту. Вице-адмирал Карл Томас отметил, что потопление флагмана российского флота, крейсера "Москва", стало символической победой и отправной точкой для внедрения беспилотных технологий в морском бою.

Использование небольших беспилотных надводных и подводных аппаратов продемонстрировало эффективность асимметричной стратегии, что заставило российский флот отступить к восточной части Черного моря.

"Откровенно говоря, российский флот, черноморский флот, прижат к восточной части Черного моря из-за того, что украинцы делают с беспилотными надводными и беспилотными подводными средствами. Мы извлекли из этого массу уроков, которые можно перенести на другие театры", — отметил руководитель военно-морской разведки вице-адмирал Карл Томас.

По его словам, большие корабли строятся долго и на их строительство тратятся большие средства, в то время как беспилотніе системі гораздо дешевле и позволяют достигать "запредельного єффекта".

Космос: Коммерческая разведка для дипломатической поддержки

Генерал-майор Грегори Ганьон из Космических сил США подчеркнул роль коммерческой индустрии дистанционного зондирования в обеспечении разведданных и поддержке дипломатических усилий перед началом войны.

Снимки, предоставленные коммерческими спутниками, помогли США и их союзникам предсказать и показать всему миру планы Москвы, что способствовало укреплению международной поддержки Украины.

Информационное пространство: Гонка за господство

Бригадный генерал Уильям Уилберн отметил беспрецедентное значение информационного пространства в конфликте, где обе стороны активно использовали социальные сети для распространения информации и, порой, дезинформации. Это стало ключевым элементом современной войны, требующим от военных адаптации и быстрой реакции.

Сухопутные бои: БПЛА и радиоэлектронная борьба

По мнению Эндрю Эванса, наиболее важными уроками сухопутных боев стали эффективность дешевых беспилотников и необходимость постоянного обновления тактики радиоэлектронной борьбы. Противостояние между недорогими дронами и дорогостоящей бронетехникой продемонстрировало необходимость пересмотра подходов к закупке и использованию вооружений.

"Если вы начинаете внедрять инновации на поле боя и видите, что ваши эффекты снижаются? Мы должны быть в состоянии реагировать на это очень быстро", — подытожил Эванс.

Важно

Компания Илона Маска строит сеть спутников-шпионов для разведки США, — Reuters

Напомним, по информации The New York Times, ЦРУ создало за последние восемь лет целые сети украинских шпионских баз. Отмечалось, что украинской территории функционируют 12 секретных объектов, которые расположены вдоль российской границы.