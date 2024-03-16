Компания Илона Маска строит сеть спутников-шпионов для разведки США, — Reuters

Источники отмечают, что соответствующий контракт, сумма которого составляет 1,8 млрд долларов, свидетельствует о растущем доверии американских разведывательных служб к SpaceX.

Related video

Компания предпринимателя-миллиардера Илона Маска SpaceX строит сеть из сотен спутников-шпионов по секретному контракту с разведывательным агентством Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников, знакомых с этой программой.

Источники отмечают, что соответствующий контракт свидетельствует о растущем доверии разведывательных служб к компании Маска.

"Планы показывают степень участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США и иллюстрируют более глубокие инвестиции Пентагона в огромные спутниковые системы на низкой орбите Земли, направленные на поддержку наземных сил", — говорится в сообщении.

По словам источников, в случае успеха программа значительно расширит способность правительства и военных США оперативно выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.

В издании добавляют, что сумма контракта, который еще в 2021 году был подписан с Национальным разведывательным управлением, агентством, которое управляет спутниками-шпионами, составляет 1,8 млрд долл.

Напомним, ранее сайт PCmag сообщал, что ВСУ могут почувствовать улучшение связи в случае успеха SpaceX. Чтобы повысить скорость спутникового интернета Starlink, компания просит Федеральную комиссию связи США предоставить разрешение на размещение части спутников примерно на 200 км ближе к Земле, чем это есть сейчас.