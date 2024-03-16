Компанія Ілона Маска будує мережу супутників-шпигунів для розвідки США, — Reuters

Джерела наголошують, що відповідний контракт, сума якого становить 1,8 млрд доларів, свідчить про дедалі більшу довіру американських розвідувальних служб до SpaceX.

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Компанія підприємця-мільярдера Ілона Маска SpaceX будує мережу із сотень супутників-шпигунів за секретним контрактом із розвідувальним агентством Сполучених Штатів. Про це повідомляє Reuters з посилання на 5 джерел, знайомих із цією програмою.

Джерела наголошують, що відповідний контракт свідчить про дедалі більшу довіру розвідувальних служб до компанії Маска.

"Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США та ілюструють більш глибокі інвестиції Пентагона у величезні супутникові системи на низькій орбіті Землі, спрямовані на підтримку наземних сил", — йдеться у повідомленні.

За словами джерел, у разі успіху програма значно розширить здатність уряду та військових США оперативно виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

У виданні додають, що сума контракту, який ще у 2021 році було підписано із Національним розвідувальним управлінням, агентством, яке управляє супутниками-шпигунами, становить 1,8 млрд дол.

Нагадаємо, раніше сайт PCmag повідомляв, що ЗСУ можуть відчути покращення зв'язку у разі успіху SpaceX. Щоб підвищити швидкість супутникового інтернету Starlink, компанія просить Федеральну комісію зв’язку США надати дозвіл на розміщення частини супутників приблизно на 200 км ближче до Землі, ніж це є зараз.