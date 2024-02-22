Зв'язок ЗСУ на фронті може покращитися: SpaceX хоче перевести Starlink на нижчі орбіти

Внаслідок зміни орбіти покращиться швидкість та зменшиться затримка у мережі. Компанія каже, що багато сервісів працюватимуть краще.

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ЗСУ може відчути покращення зв'язку у разі успіху SpaceX. Щоб підвищити швидкість супутникового інтернету Starlink, компанія просить Федеральну комісію зв’язку США надати дозвіл на розміщення частини супутників приблизно на 200 км ближче до Землі, ніж це є зараз. Про це повідомляє сайт PCmag.

У вівторок компанія надіслала лист до Федеральної комісії щодо експлуатації деяких супутників Starlink другого покоління на відстані 340-360 км від поверхні Землі. У разі схвалення нижчі орбіти обіцяють, за словами SpaceX, "покращити космічну стійкість і підвищити якість обслуговування споживачів, підприємств та служб швидкого реагування".

"Щобільше, робота на цих низьких висотах дозволить SpaceX надавати споживачам супутникові послуги вищої якості з меншою затримкою, йдучи в ногу з попитом на програми реального часу для підтримки віддаленої роботи, дистанційної освіти, телемедицини та реагування на надзвичайні ситуації", — додає SpaceX.

У грудні 2022 року FCC надала SpaceX дозвіл на експлуатацію 7500 супутників другого покоління на висотах 525, 530 і 535 км, в тому ж діапазон висот, що й супутники першого покоління. Проте, ще раніше плани компанії також передбачали роботу деяких з супутників другого покоління на відстані 340-360 км.

"SpaceX з гордістю повідомляє, що його супутники другого покоління показали навіть кращі результати, ніж очікувалося, в тому числі під час запуску та ранньої орбітальної фази їхніх операцій, коли атмосферний опір на супутниках максимальний", — також йдеться в листі.

Разом з підвищенням швидкості, SpaceX каже, що знаходження супутників на менших висотах ще більше знижує ризик потенційних зіткнень. Нижчі орбіти можуть полегшити виведення супутників, яке передбачає їхнє сходження з орбіти та згоряння в атмосфері. У листі не вказується очікуване підвищення швидкості. Але голова SpaceX Ілон Маск зробив однією зі своїх головних цілей скорочення затримки мережі Starlink до 20 мілісекунд.

Нагадаємо, нещодавно SpaceX вирішила вивести з орбіти сто супутників Starlink через можливу несправність у майбутньому. Супутники безпечно зійдуть з орбіти, зв'язок через це не постраждає.