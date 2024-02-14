Сто супутників Starlink виведуть із орбіти через можливий дефект: що буде зі зв'язком ЗСУ

Обладнання приберуть із космічної мережі, щоб запобігти негараздам у майбутньому. Супутники мають повністю згоріти в атмосфері та не зашкодити істотам або об'єктам на Землі.

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Як запобіжний захід SpaceX планує вивести з орбіти 100 супутників Starlink першого покоління, покликаючись на потенційний недолік, який одного разу може призвести до повного виходу супутників із ладу. Про це повідомляє сайт PCMag. У результаті супутники спустяться та розпадуться в атмосфері Землі.

За словами SpaceX, подія ніяк не вплине на зв'язок клієнтів Starlink. Попри те, що мережа втрачає 100 супутників, загалом у ній зараз працюють понад 5400 апаратів, які страхують один одного, забезпечуючи покриття. Зараз вони досі продовжують функціонувати — SpaceX вирішила вивести їх із орбіти, поки це ще можливо, замість того, щоб ризикувати працездатністю мережі у випадку збою.

"Супутники Starlink повністю придатні для виводу з орбіти, а це означає, що ризик для тих, хто перебуває на землі, у повітрі або в морі, від супутника, що сходить із орбіти, фактично дорівнює нулю, оскільки супутники згорають під час входу в атмосферу", — заявили в SpaceX.

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Компанія підкреслила свою "прихильність до космічної стійкості". SpaceX каже, що мережа Starlink була розроблена, щоб запобігти можливим ризикам. Кожен супутник має систему автономного уникнення зіткнень, а також іонні двигуни, щоб він міг маневрувати на орбіті Землі. Атмосферний опір призведе до того, що супутники Starlink зійдуть із орбіти й згорять в атмосфері за п’ять років або менше, навіть якщо маневровість двигуна буде втрачена.

SpaceX не розповіла про конкретний недолік перших супутників Starlink. Зазначається лише, що команда Starlink виявила загальну проблему в невеликій кількості супутників, яка може збільшити ймовірність відмови в майбутньому.

"Супутники виконуватимуть безпечну, циклічну та контрольовану операцію опускання, яка триватиме приблизно шість місяців для більшості транспортних засобів. Усі супутники збережуть маневровість і здатність уникати зіткнень під час спуску", — додала компанія.

SpaceX каже, що свого часу вже вивела з орбіти 406 супутників. 95% цих супутників наразі вже зійшли з орбіти. Із них 17 наразі неманеврові, пасивно затухають, але їх відстежують, щоб зменшити ризик зіткнення з іншими активними супутниками. Заявки SpaceX до FCC вказують, що деякі з цих супутників Starlink, які раніше зійшли з орбіти, були виведені з експлуатації через несправності або апаратні недоліки, виявлені в обладнанні.

Мережа Starlink здається великою та стабільною, але подекуди не може впоратися з навантаженням. В океанах морські безпілотники допомагатимуть супутникам роздавати інтернет.