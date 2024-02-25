Стежать за росіянами: на території України працюють 12 секретних об'єктів ЦРУ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, протягом понад десяти років Сполучені Штати Америки підтримували секретне розвідувальне партнерство з Україною, яке тепер має вирішальне значення для обох країн у протидії РФ.

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Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) створило за останні вісім років цілі мережі українських шпигунських баз. На території нашої країни функціонують 12 секретних об'єктів, які розташовані вздовж російського кордону. Про це йдеться у статті The New York Times.

"Зараз, коли триває третій рік війни, що забрала сотні тисяч життів, розвідувальне партнерство між Вашингтоном і Києвом є стрижнем здатності України захистити себе. ЦРУ та інші американські спецслужби надають розвіддані для цілеспрямованих ракетних ударів, відстежують пересування російських військ і допомагають підтримувати шпигунські мережі", — йдеться в матеріалі.

Повідомляється, що ЦРУ мало посилити спецслужби України, не провокуючи росіян.

"Червоні лінії ніколи не були чітко виражені, що створювало постійну напруженість у партнерстві", — пишуть автори.

На думку журналістів, зараз ці розвідувальні мережі важливіші, ніж будь-коли, оскільки "Україна більше залежить від диверсій і ракетних ударів великої дальності, які вимагають присутності шпигунів далеко в тилу ворога".

Автори статті стверджують, що ЦРУ також допомогло підготувати "нове покоління українських шпигунів, які діяли всередині Росії, по всій Європі, на Кубі та в інших місцях, де росіяни мають велику присутність".

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що в ЦРУ зізналися, як зірвали плани Кремля проти України. ЦРУ отримало дані про заплановані Росією операції під "фальшивим прапором".