"Позбавили Путіна брехливих наративів": у ЦРУ зізнались, як зірвали плани Кремля проти України

ЦРУ отримало дані про заплановані Росією операції під "фальшивим прапором". Це дозволило поставити Володимира Путіна у "незручне і незвичне положення".

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Повномасштабне вторгнення ЗС РФ на територію України розпочало нову еру для ЦРУ. Деталями у статті для Foreign Affairs, опублікованій 30 січня, поділився директор Центрального розвідувального управління Вільям Дж. Бернс.

"Я глибоко пишаюся роботою, яку виконали ЦРУ та наші партнери з розвідки, щоб допомогти президенту та високопоставленим політичним діячам США — і особливо самим українцям — перешкодити Путіну", — підкреслив він.

ЦРУ забезпечило "раннє та точне" попередження про майбутнє повномасштабне вторгнення. Через це знання самого Бернса у 2021 році відправили у Москву. Там він попередив президента РФ Володимира Путіна і його радників про наслідки ймовірного нападу.

Розвіддані ЦРУ допомогли США створити коаліцію країн для підтримки України, а також захиститись Києву "з надзвичайною хоробрістю та наполегливістю" від російських військ. Одне з розсекречень американський президент Джо Байден використав "творчо".

"Перед вторгненням адміністрація разом із британським урядом викрили російські плани щодо операцій під "фальшивим прапором", які мали на меті покласти провину на українців і створити привід для російських військових дій. Ці та наступні розкриття позбавили Путіна брехливих наративів, які, як я спостерігав, він так часто використовував у минулому. Вони поставили його в незручне і незвичне положення", — розповів Бернс.

Він зазначив, що невдоволення війною в Україні "роз’їдає" російське керівництво та народ попри пропаганду й репресії. Ця прихована хвиля невдоволення створює можливість для вербування росіян у ЦРУ, і управління її не упускає.

Нагадаємо, у ЗМІ проінформували, що РФ глушила сигнали GPS у Європі. Повідомляється, що особливу тенденцію зафіксували у січні — на території між Фінляндією та Польщею.

В ISW розповіли, які зміни відбулися на фронті за 29 січня. Аналітики зазначили, що ЗС РФ нещодавно просунулись в районі Бахмута, але захисники відновили втрачені позиції.