"Це дає шанс": США повинні продовжити допомагати Україні, щоб РФ програла, — ЦРУ

За словами Вільяма Бернса, війна, яку розпочав президент РФ Володимир Путін, уже обернулася проти нього самого. Спроби захопити Київ виявилися безглуздими, тому Захід має забезпечити повну поразку Кремля.

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Якщо Сполучені Штати Америки перестануть допомагати Україні у війні з Росією, тоді це можна вважати голом у свої ворота історичного масштабу. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, передає Foreign Affairs.

За його словами, епоха після холодної війни завершилася в лютому 2022 року, коли Росія ухвалила рішення атакувати Україну. Це рішення президента Володимира Путіна вже принесло його країні ганьбу і тим самим оголило її слабкості — проблеми з економікою, роздуті масштаби військової допомоги і корумпована політична система.

"Війна Путіна вже обернулася для Росії провалом на багатьох рівнях. Його початкова мета — захопити Київ і підпорядкувати собі Україну — виявилася дурною та ілюзорною. Його збройні сили зазнали величезних втрат", — заявив Вільям Бернс.

Найближчий рік буде важким на полі бою, продовжує директор ЦРУ. Ці місяці будуть випробуванням на витривалість, наслідки якого можуть вийти за рамки боротьби країни за збереження своєї свободи і незалежності. Це і є причина, з якої допомога Заходу має зберегтися.

"У цій ситуації Путін може знову зайнятися брязканням ядерної зброї, і було б нерозумно повністю ігнорувати ризики ескалації. Але було б настільки ж нерозумно надмірно сприймати їх", — заявив далі Вільям Бернс.

Інвестиція з боку Заходу виглядає скромною, якщо враховувати яка ціна на кону, заявляє директор ЦРУ. Допомога США становить менш як 5% оборонного бюджету США, однак вона приносить значну віддачу для Вашингтона, зокрема для американської промисловості.

До того ж, якщо з'явиться можливість справді розпочати мирні переговори, то Україні потрібно мати гідні позиції.

"Це дає шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії. Україна зможе захистити свій суверенітет і відновитися, в той час як Росія буде змушена боротися з неминущими витратами путінської дурості. Якби Сполучені Штати в цей критичний момент відмовилися від участі в конфлікті і припинили підтримку України, це було б голом по собі історичного масштабу", — підсумував Вільям Бернс.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців"провалити" військову допомогу Україні. Він усіляко прагне зірвати перемогу Джо Байдена на майбутніх президентських виборах. Частина республіканців все ж хочуть домогтися угоди для підтримки України та Ізраїлю, а також вирішення проблем з американським кордоном.