Совсем не DJI Mavic: названы главные отличия украинского БПЛА "Шмавик" (фото)

Украиский дрон "Шмавик" создан специально для выполнения военных задач, в отличие от гражданского беспилотника DJI Mavic.

Министерство обороны Украины кодифицировало разведывательный беспилотник украинского производства "Шмавик". Об отличиях этого БПЛА от DJI Mavic рассказали эксперты портала Defence Express.

Как отмечают в издании, в Минстратегпроме позиционируют "Шмавик" как один из аналогов китайского "Мавика". Однако, несмотря на название, украинский БПЛА имеет иные возможности и назначение.

Эксперты отметили, что DJI Mavic является гражданским "операторским" дроном. Он оснащен развитой кинематографической или коммерческой тепловизионной камерой. БПЛА имеет целый ряд дополнительных опций, например, сенсоры приближения к помехам, но при этом легкоуязвимый канал связи на 2,4 и 5,8 ГГЦ и незащищенную систему навигации.

Дрон "Шмавик" Фото: Defence Express

Многие функции DJI Mavic реализуются на программно-аппаратном обеспечении самого беспилотника. К примеру, "машинное зрение" с автотрекингом и автосопровождением, обработкой видеопотоков и т.д.

В свою очередь "Шмавик" являет собой БПЛА-разведчик оперативно-тактического уровня с помехоустойчивой системой навигации и связью с псевдослучайной перестройкой рабочей частотой (ППРЧ). Он может пребывать в воздухе до 60 минут, а его оперативный радиус составляет до 15 км.

Пульт управления БПЛА "Шмавик" Фото: Defence Express

По словам экспертов, в случае "Шмавика" речь идет о совершенно другом программном обеспечении с возможностью наращивания именно военного функционала, такого как автоматическое распознавание целей или автоматизированные системы управления. Задача военных разведывательных БПЛА такого класса – надежно передавать изображения с передовой и ближнего тыла противника.

"То есть это изделие с совершенно другими задачами и другой категории, которое предназначено для выполнения задач на поле боя, а не съемки природы и памятников", — подытожили в издании.

Напомним, в апреле этого года создатель "Шмавика" сообщил, что в Украине могут запустить серийное производство данного аппарата уже летом. Ожидается, что при наращивании объемов выпуска заявленная цена в 3500 долларов будет снижаться.

В октябре министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин также заявил, что украинские инженеры разработали меньшей мере 10 аналогов популярного китайского гражданского квадрокоптера DJI Mavic.