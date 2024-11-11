Зовсім не DJI Mavic: названо головні відмінності українського БПЛА "Шмавік" (фото)

Український дрон "Шмавік" створений спеціально для виконання військових завдань, на відміну від цивільного безпілотника DJI Mavic.

Міністерство оборони України кодифікувало розвідувальний безпілотник українського виробництва "Шмавік". Про відмінності цього БПЛА від DJI Mavic розповіли експерти порталу Defence Express.

Як зазначають у виданні, у Мінстратегпромі позиціонують "Шмавік" як один з аналогів китайського "Мавіка". Однак, попри назву, український БПЛА має інші можливості та призначення.

Експерти зазначили, що DJI Mavic є цивільним "операторським" дроном. Він оснащений розвиненою кінематографічною або комерційною тепловізійною камерою. БПЛА має цілу низку додаткових опцій, наприклад, сенсори наближення до перешкод, але водночас легковразливий канал зв'язку на 2,4 і 5,8 ГГЦ і незахищену систему навігації.

Дрон "Шмавік" Фото: Defence Express

Багато функцій DJI Mavic реалізуються на програмно-апаратному забезпеченні самого безпілотника. Наприклад, "машинний зір" з автотрекінгом і автосупроводом, обробкою відеопотоків тощо.

Своєю чергою, "Шмавік" являє собою БПЛА-розвідник оперативно-тактичного рівня із завадостійкою системою навігації та зв'язком із псевдовипадковою перебудовою робочої частоти (ППРЧ). Він може перебувати в повітрі до 60 хвилин, а його оперативний радіус становить до 15 км.

Пульт керування БПЛА "Шмавик" Фото: Defence Express

За словами експертів, у випадку "Шмавіка" йдеться про зовсім інше програмне забезпечення з можливістю нарощування саме військового функціоналу, такого як автоматичне розпізнавання цілей або автоматизовані системи управління. Завдання військових розвідувальних БПЛА такого класу — надійно передавати зображення з передової та ближнього тилу противника.

"Тобто це виріб із зовсім іншими завданнями та іншої категорії, який призначений для виконання завдань на полі бою, а не зйомки природи та пам'яток", — підсумували у виданні.

Нагадаємо, у квітні цього року творець "Шмавіка" повідомив, що в Україні можуть запустити серійне виробництво цього апарата вже влітку. Очікується, що при нарощуванні обсягів випуску заявлена ціна в 3500 доларів знижуватиметься.

У жовтні міністр стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін також заявив, що українські інженери розробили щонайменше 10 аналогів популярного китайського цивільного квадрокоптера DJI Mavic.