Українська заміна Mavic: чому "Шмавіки" літають на фронті там, де не можуть інші дрони

Цивільні квадрокоптери серії DJI Mavic, які ексміністр оборони Олексій Резніков у 2022 році назвав "весільними дронами", на четвертий рік війни досі мають великий попит серед військових. Однак через обмеження з боку Китаю українцям потрібно шукати їм заміну, і одним з варіантів стали безпілотники "Шмавік".

Related video

Їх розробила українська компанія Reactive Drones спеціально для бойових умов. Директор організації Олексій Колесник розповів Фокусу, чим "Шмавік" відрізняється від Mavic та як вже застосовується Силами оборони.

Чому Mavic подобається військовим

Ці квадрокоптери маленькі і складаються для зручнішого транспортування. У дронів серії Mavic є функції автоматичного зависання, тому його легко взяти рукою під час приземлення. Простий інтерфейс дозволяє легко керувати коптером за допомогою пульта з планшетом і зазвичай не потребує додаткового обладнання. Крім того, "Мавіки" виробляються давно, тому їх досить багато на ринку.

Дуже важливою перевагою Mavic є доволі стійка система зв'язку, яка завдяки деяким вдосконаленням досі може протистояти російським засобам радіоелектронного зв'язку. На дронах встановлені високоякісні камери від норвезької компанії Hasselblad, які дуже допомагають бійцям ЗСУ вести повітряну розвідку на невеликих відстанях.

"Досить простий дрон, досить поширений, тому і має великий попит, навіть попри те, що його потрібно "ламати", адаптувати прошивку для використання і так далі", — зазначив Олексій.

Українські військові активно використовують дрони DJI Mavic Фото: Міністерство оборони України

Китай заборонив експорт і реекспорт як напряму в Україну, так і в країни, які напряму експортували Mavic до України. На думку Олексія Колесника — це цілеспрямована дія китайського керівництва у відповідь на запит росіян. Зараз постачання Mavic дуже обмежено, їх важко придбати у потрібній кількості, навіть якщо є необхідні кошти.

"Постачаються через треті, четверті, п'яті держави, іноді відновлені після використання для того, ну, щоб доведені до стану нового, але не нові. І в майбутньому буде ще гірше", — запевнив виробник.

Цивільні альтернативи Mavic

У США компанія Skydio виробляє дрони, які за характеристиками дещо схожі. Вони передбачені для використання військовими, але за словами директора Reactive Drones, на практиці не може застосовуватися на фронті в Україні через вплив засобів радіоелектронної боротьби.

"Ми з цією компанією деякий час контактували, вони хотіли з нами співпрацювати. Це гарний дрон, з класним інтерфейсом та програмним забезпеченням, з класною камерою, але він не літає в умовах придушення. Цей дрон абсолютно не потрібен нашій армії, — заявив Олексій. — Skydio за досвідом використання різними підрозділами Нацполіції, Нацгвардії та військовими — просто не літає. Він дуже не стійкий до роботи РЕБ".

Дрон Skydio X10D зроблений для армії США Фото: Скриншот

Нещодавно писали, що ЗС РФ звернули увагу на китайський квадрокоптер Fimi Х8 Tele Max, який коштує значно дешевше за Mavic 3. Він теж доволі компактний, може проводити у повітрі до 47 хв і має непогану систему камер із 30-кратним зумом і хорошу оптичну стабілізацію, але має проблеми зі стійкістю зв'язку, яку виробники досі не усунули.

"Цей дрон з попередньої версії X8 принципово не змінився. Він у чомусь став кращим, але це також не той дрон, який можуть використовувати наші військові. FIMI "ламається" дуже просто, але він сам по собі непридатний до роботи на ЛБЗ", — вважає співрозмовник.

Autel має офіси і так званих "інвесторів" у Сполучених Штатах, але це така ж китайська компанія, як і DJI, все керівництво і засновники знаходяться у Китаї. Autel EVO MAX може стати непоганою альтернативою, це непоганий дрон, хоча значно дорожчий і складніший для модифікацій. Тут теж можуть виникнути проблеми з постачанням через арешт декількох засновників і керівників Autel.

"Autel і Mavic приблизно однакові за параметрами, на мій погляд, дуже близькі за стійкістю. Вони використовують однакові чіпи для приймання-передачі радіосигналу. Єдине, камери все ж таки кращі у Mavic", — поділився розробник.

Дрон Autel EVO 2 використовують ЗСУ Фото: 5 канал

Переваги дронів "Шмавік"

Це зовсім інший коптер у порівнянні з Mavic, вони подібні лише можливістю використання для розвідки та простотою керування. "Шмавік" постачається з великим смарт-пультом, оснащеним дисплеєм з діагоналлю понад 10 дюймів. Для керування не потрібні ані комп'ютери, ані додаткові валізи зі станціями керування.

"Шмавік" також досить компактний, хоча на сьогодні не складається, як Mavic. Спершу інженери взагалі використовували звичайну 12-дюймову FPV-раму для проведення масових випробувань на ЛБЗ з мінімальним ризиком виявлення росіянами.

Дрон "Шмавік" простий у використанні Фото: Reactive drones Дрон Шмавік керується за допомогою смарт-пульта Фото: Reactive drones

"Якщо DJI Mavic 3 або 4, або Autel — це дрони для відеозйомки, які можна використовувати як розвідник, то Шмавік — це дрон, який розроблявся як розвідник. "Шмавік" поступається "Мавіку" тільки камерою. Конкуренцію цим камерам ми поки що скласти не можемо, хоча і зараз виробляємо самостійно декілька моделей камер. Це найскладніший елемент, над яким ми працюємо. Робимо успіхи, але поки що досягти рівня Mavic за якістю денної камери ми не можемо", — зізнався Олексій Колесник.

Він пояснив, що на це є об'єктивні причини, зокрема обмежений доступ до лінз та елементів для створення якісного зуму. Що стосується тепловізійної камери, то тут "Шмавік" не поступається конкуренту від DJI. В усьому ж іншому, каже директор, "Шмавік" переважає Mavic: від часу польоту до дальності оперативного радіуса зв'язку, швидкості польоту, стійкості до вітру.

Військові частини та держава вже замовляє "Шмавіки", Reactive Drones постачає їх згідно з умовами контрактів. Військові дають зворотний зв'язок, вказують як позитивні моменти, так і недоліки, які виробник намагається усунути.

"Якщо казати у відсотковому відношенні, то 80% відгуків про те, що "Шмавік" дійсно якісний, класний, простий в застосуванні дрон-розвідник, і 20% відгуків про проблемні питання, над якими треба працювати", — каже Олексій.

Дрон "Шмавік" поступово завойовує популярність серед військових Фото: Reactive drones

Зараз компанія вдосконалює програмне забезпечення, розробляє повністю пластиковий литий корпус, працює над новим типом акумуляторних батарей, які збільшать дальність і час польоту. Крім того, готує нове покоління систем керування за запитом військових, щоб спростити відеотрансляцію і передачу інформації до центрів керування.

"Шмавік" літає там, де не літають ні "Мавіки", ні "Аутели", ні інші дрони. Нам вдалося зробити такий зв'язок, який дозволяє виконувати задачі, які неможливо було виконати з іншим типом дронів. Ми дуже часто отримуємо відгуки про те, що за допомогою "Шмавіка" виконали задачу, яку не могли виконати ніяк. У нас навіть є підрозділи, які відмовляються використовувати "Шмавік" як дрон-розвідник, бо ми одразу при розробці заклали наявність систему скиду у конструкції. Тому деякі бригади використовують його виключно як дрон-мінібомбер, що може виконати задачу, яку не виконає інший дрон ніколи", — підсумував Олексій Колесник.

Раніше стало відомо, що DJI Mavic кинуть виклик дрони Antigravity від китайського виробника камер Insta360. Компанія оснащує свої коптери камерою з роздільною здатністю 8К, здатну робити знімки на 360 градусів.