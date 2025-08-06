"Это не магия": могут ли перехватчики отражать атаки реактивных и управляемых "Шахедов"

Атаки "Шахедов" стали более массовыми, россияне меняют тактику, чтобы обходить мобильные огневые группы и расчеты ПВО, а также используют реактивные двигатели. Из-за этого беспилотники труднее сбить традиционными методами, однако с ними можно бороться с помощью дронов-перехватчиков.

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Кроме того, у россиян появились новые версии с камерами и радиоуправлением, которые представляют еще большую угрозу. Роман Шемечко, соучредитель и главный инженер компании-производителя перехватчиков Besomar рассказал Фокусу, какая сейчас ситуация с противовоздушной обороной.

"Шахеды" с ручным управлением

18 июня украинские военные впервые обнаружили "Шахед" с системой, которая позволяет оператору напрямую управлять беспилотником из России. Дальность радиосвязи достигает 150 км или больше при условии использования воздушного ретранслятора. Дрон также был оснащен камерой и модулем искусственного интеллекта, точнее "машинного зрения".

По словам Романа Шемечко, благодаря камере и радиосвязи оператор может видеть, куда летит дрон, лучше прицелиться или вести разведку. Это требует дополнительной электроники, но позволяет кроме основного назначения дополнительно выполнить еще какую-то функцию, и таким образом сэкономить средства на отдельном средстве.

"Обычный "Шахед" должен уничтожить какую-то цель. Когда устанавливают камеру, то он может кружить и получать дополнительную информацию даже несмотря на подавление. Конечно, это плохо для нас, такие цели однозначно надо сбивать", — отметил Роман Шемечко.

По наблюдениям инженера, россияне постепенно совершенствуют "Шахеды", как и украинцы свои дроны, а это требует времени и большого количества ресурсов, поэтому хорошо, что Россия не создала такое оружие раньше. Сейчас нет повода для паники, потому что украинцы непременно найдут, чем ответить.

"Это же не магия, есть фундаментальные вещи, которые они используют. Мы всегда можем найти контрмеры, заглушить, использовать РЭБ, беспилотники для ПВО, догнать, уничтожить цель. Это то, что и мы делаем сейчас", — поделился соучредитель Besomar.

Россия модернизирует дроны типа "Шахед" постоянно Фото: Воздушные силы ВСУ

По его мнению, перехват автономных и управляемых "Шахедов" не будет принципиально отличаться, ведь другие характеристики останутся в основном одинаковыми. На эффективность работы дронов-перехватчиков значительно повлияет наличие системы уклонения. Используя их, российские военные должны менять тактику и закладывать безопасные маневры на большей высоте, чтобы БПЛА не упал на землю. Это может происходить как благодаря ручному управлению, так и искусственному интеллекту.

"У нас уже разработаны контрсредства для любых ситуаций, даже если они будут уклоняться, что-либо делать, это все можно решить. Мы это уже решаем, и очень успешно, потому что на тестах удалось достичь хороших показателей. Поэтому я не думаю, что такая система спасет условный "Шахед" от сбития. Если не огневая группа, то дрон ПВО его уничтожит. Если же будет уклоняться, то никто не мешает двум дронам ПВО охотиться за одним "Шахедом"", — высказался Роман.

У дронов-перехватчиков есть большое преимущество, потому что "Шахед" — это большая машина, которая может нести 50 кг или даже больше полезной нагрузки, поэтому она не может быстро разогнаться и убежать. Именно поэтому "охотников" делают в первую очередь быстрыми и маневренными.

Как рассказал Роман Шемечко, его предприятие старается максимально оперативно реагировать на ситуацию. Когда оккупанты что-то меняют, то разработчики ищут противодействие, меняют свои беспилотные самолеты, тестируют их на полигонах. Если понимают, что перехватчики отстают, то пробуют изменить тактику применения, систему управления и передачи видео, увеличить скорость.

"Есть разные модификации для достижения целей. Цели тоже разные, бывают и летающие РЭБы. С этим надо уметь бороться и у нас есть преимущество, что мы не боимся риска. Не буду говорить: где, как и кем, но наши дроны внедряются и показывают результаты. Мы их принимаем и улучшаем", — сказал специалист.

Комплекс для перехвата "Шахедов" от компании Besomar

Уже упоминалось, что управляемые "Шахеды" могут сохранять связь с пилотом на расстоянии более 150 км при наличии ретранслятора — устройства, которое принимает и передает сигналы дальше, служа посредником. Такое оборудование военные для большей эффективности поднимают в небо с помощью других БПЛА.

У Сил обороны и у противника есть радиолокационные комплексы для обнаружения для выявления таких целей, хотя они обычно довольно малы. После этого экипажи ПВО запускают дрон-разведчик или сразу ударный, чтобы точнее обнаружить ретранслятор и поразить его. Чтобы все средства работали эффективно, то между подразделениями должна быть хорошая коммуникация и взаимодействие.

Реактивные "Шахеды"

В конце июля ВС РФ начали атаковать Украину реактивными "Шахедами". Эту задачу реально выполнить, по мнению Романа, лучше всего в этом случае помогают средства радиоэлектронной борьбы, нужно усиливать их и увеличивать количество.

Реактивные "Шахеды" имеют свои особенности, преимущества и недостатки. Суть реактивного двигателя заключается в том, что он позволяет лететь примерно вдвое быстрее. Чтобы перехватить такой "Шахед", украинцам нужно увеличивать мощность собственных зенитных дронов, чтобы они летали со скоростью около 400-500 км/ч, а это требует перестроить всю конструкцию и инфраструктуру, ведь нужны другие двигатели, электроника, надежные элементы, способные выдерживать большие нагрузки, средства на испытания.

"У нас уже есть случаи, когда сбивают обычный "Шахед" малоскоростным малым дроном, который не может развивать скорость такую, как у "Шахеда". То есть не обязательно за ними лететь, можно сбивать под углом, а можно и двигаться навстречу. Если говорить о более быстром обнаружении, реакции и развертывании системы, хорошем сотрудничестве и так далее — это не дает преимущества в скорости. То есть, когда нужно, мы не можем догнать реактивный "Шахед" обычным дроном ПВО, для этого нужны другие средства", — говорит Роман Шемечко.

Так запускают дроны "Шахед" с реактивными двигателями Фото: WTS

Увеличение скорости и переход перехватчиков на реактивную тягу очень усложняет работу экипажей и значительно увеличивает стоимость таких дронов. Разработчик говорит, что может создать скоростные БПЛА с нужными характеристиками, но есть много технических нюансов. Например, вместе со скоростью увеличивается и сопротивление воздуха, поэтому должна быть большая тяга самого аппарата, его живучесть при перегрузке и тому подобное. Надежность играет большую роль, потому что дрон не должен развалиться в воздухе, не долетев до "Шахеда".

"Это должно быть средство, которым безопасно поражать цели, чтобы пилоты групп ПВО могли выбирать, когда, как им это делать, принимать решения и не зависеть от каких-то факторов. Это требует значительно более тщательной проработки самого вопроса и грамотного технического подхода к реализации. Мы рассматриваем такие технологии и даже думаем над определенным симбиозом, над новой моделью более быстрых дронов, которыми можно будет такие цели сбивать", — поделился Роман Шемечко.

Особенности дронов Besomar

Масштабные атаки и информация о наращивании производственных мощностей в РФ показывает, что Украине стоит готовиться к ударам с привлечением еще большего количества беспилотников. Роман Шемечко отметил, что сейчас Силам обороны приходится сложно отражать атаки, потому что на один город летит очень много "Шахедов". Пилотам нужно концентрироваться, ракетным комплексам и пулеметам нужна перезарядка, дроны ПВО тоже имеют свои ограничения, например, скорость запуска или время в воздухе.

Есть дроны-коптеры, которые должны быстро работать, потому что не могут долго висеть в воздухе. Есть же беспилотники самолетного типа, способные час или два ждать в воздухе, ожидая цель — к таким относятся и аппараты Besomar.

Дрон-перехватчик Besomar перед запуском на катапульте Фото: Besomar

"Это чрезвычайно преимущество, потому что мы можем гнаться за целью далеко. У нас хорошо работает связь и догнать или ждать, ожидать в течение какого-то времени, заблаговременно подняться на высоту 3 или даже более километров, а затем уничтожить цель — это возможно для нас, но не всегда возможно для других средств", — пояснил Роман.

Не всегда перехватчики могут изменить путь подлета, а пилоты — достаточно быстро среагировать. Эффективность защиты от "Шахедов" значительно зависит от того, насколько широкое покрытие территории группами ПВО, которые могут запускать дроны. Поэтому, по мнению Романа Шемечко, ВСУ нужно больше экипажей с хорошими пилотами, которые умеют работать с беспилотными комплексами Besomar или средствами других производителей, чтобы "Шахеды" не пролетали.

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