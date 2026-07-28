Человечеством будет управлять ИИ: "путешественник во времени" рассказал, каким будет мир в 6000 году

Мужчина, утверждающий, что он "путешественник во времени" из 6000 года, поделился фотографией города будущего. Мужчина озадачил пользователей сети заявлением о том, что он путешествовал во времени и у него есть снимок, подтверждающий это.

В странном видео самопровозглашённый "путешественник во времени" с закрытым лицом встречается с репортёром в тайном месте, чтобы рассказать о "секретных технологиях" и судьбе человечества в 6000 году, пишет Daily Star.

Неизвестный информатор, говоривший на видео с измененным голосом, утверждал, что в 1990-х годах участвовал в секретном проекте, в рамках которого людей отправляли в будущее.

Будущее человечества в 6000 году: что известно

Он утверждает, что прорывы в медицине, управлении и новых технологиях сделают нашу нынешнюю жизнь "примитивной" и что человечество будет мирно сосуществовать под бдительным присмотром доброжелательного правителя, основанного на искусственном интеллекте.

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Пытаясь подтвердить свои необычные утверждения, он привёл фотографию безымянного города. Но изображение настолько размыто, что больше похоже на видение футуристического мегаполиса.

"Во время путешествия во времени изображения, как и многое другое, имеют тенденцию к искажению. Я знаю, что многим из вас будет чрезвычайно трудно поверить в мою историю. Но я не собираюсь никого обманывать. Я просто хочу донести послание о будущем человечества и о том, куда движется мир. Я видел, как изменился мир и какие технологии появились; это было бы просто поразительно, если бы вы только знали о технологиях, существующих в 6000 году", — пояснил он.

Мужчина заявил, что побывал в 6000 году Фото: Скриншот

Кроме того, "путешественник во времени" стал с эмоциями рассказывать, что покинул любимого друга, к которому не может вернуться.

"Я знаю, что он в хорошем положении. В некотором смысле будущее похоже на утопию, но, к сожалению, когда мы попытались вернуться назад, у нас это не получилось. Я просто хотел увидеть его ещё раз", — сказал он.

Кроме того, он утверждает, что новые технологии позволят людям уменьшаться в размерах, чтобы с устройством не возникало проблем. Помимо этого, он настаивает на том, что путешествия во времени станут широко распространенными к 2028 году.

Напомним, что мужчина, утверждающий, что является одним из первых путешественников во времени в мире, озадачил интернет-сообщество, заявив, что он побывал в 2118 году в рамках секретной миссии ЦРУ. Он настаивает, что в качестве доказательства у него есть фотография города будущего.

Кроме того, кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное. В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, держащий мобильный телефон.