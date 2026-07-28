Людством керуватиме ШІ: "мандрівник у часі" розповів, яким буде світ у 6000 році

Чоловік, який стверджує, що є "мандрівником у часі" з 6000 року, поділився фотографією міста майбутнього. Чоловік спантеличив мережу заявою про те, що він подорожував у часі і має знімок, щоб це довести.

У дивному відео самопроголошений "мандрівник у часі", з прихованим обличчям, зустрічається з репортером у секретному місці, щоб розповісти про "секретні технології" та долю людства у 6000 році, пише Daily Star.

Невідомий інформатор, який розмовляв на відео із зміненим голосом, стверджував, що брав участь у секретному проєкті в 1990-х роках, який відправляв людей у ​​майбутнє.

​​Майбутнє людства у 6000 році: що відомо

Він стверджує, що прориви в медицині, управлінні та нових технологіях зроблять наше нинішнє життя "примітивним", і що людство мирно співіснує під пильним оком доброзичливого правителя на базі штучного інтелекту.

Намагаючись підтвердити свої незвичайні твердження, він навів фотографію безіменного міста. Але зображення настільки розмите, що більше схоже на бачення футуристичного мегаполісу.

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"Під час подорожі в часі зображення, як і багато іншого, мають тенденцію до спотворення. Я знаю, що багатьом із вас буде надзвичайно важко повірити в мою історію. Але я не маю наміру нікого обманювати. Я просто хочу поширити послання про майбутнє людства та про те, куди рухається світ. Я бачив, як змінився світ, і які технології з'явилися, це було б просто вражаюче, якби ви тільки знали про технології, що існують у 6000 році", — пояснив він.

Чоловік заявив, що побував у 6000 році Фото: Скріншот

Також "мандрівник у часі" почав емоційно розповідати, що покинув улюбленого друга, до якого не може повернутися.

"Я знаю, що він у хорошому становищі. У певному сенсі майбутнє схоже на утопію, але, на жаль, коли ми спробували повернутися назад, ми не змогли. Я просто хотів побачити його ще раз", — сказав він.

Також він стверджує, що нові технології дозволять людям зменшуватися, щоб з пристосуванням не виникало проблем. Крім того, він наполягає, що подорожі в часі стануть широко поширеними до 2028 року.

Нагадаємо, що чоловік, який стверджує, що є одним із перших мандрівників у часі у світі, спантеличив мережу, адже заявив, що він подорожував у 2118 рік у рамках секретної місії ЦРУ. Він наполягає, що має фотографію міста майбутнього як доказ.

Також кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях. Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон.