Загадка останнього концерту Елвіса: мережа сперечається через архівне відео з дивною деталлю

Кадри з останнього концерту Елвіса Преслі 1977 року збентежили фанатів легендарного виконавця після того, як деяк користувачі соцмережі заявили, що помітили щось дивне на зображеннях.

Зокрема, конспірологи вважають, що на концерті Елвіса видно людину, яка тримала мобільний телефон, пише Daily Star.

На відео з останнього виступу Елвіса в 1977 році нібито видно жінку, яка тримає мобільний пристрій і знімає Елвіса, коли той походжає у своєму легендарному білому комбінезоні.

"Однозначно дуже схоже на одну з сучасних телефонних камер", — вважає один з прихильників конспірології.

На останньому концерті Елвіса Преслі 1977 року нібито помітили мобільний телефон Фото: Скріншот

Інші прихильники теорій змови припустили, що цей пристрій — виключно для зйомки відео та фотографій, оскільки "немає вежі стільникового зв'язку".

"Причина, чому люди не лякалися, полягає в тому, що камери вже з’явилися, тому я впевнений, що люди думали, що це просто нова технологія, яка ще не була випущена, ми бачимо це постійно навіть у наш час. Крім того, я маю на увазі, що вони на концерті Елвіса, тому, швидше за все, звертають увагу на короля і не хвилюються, що хтось має щось краще за них", — пише один з юзерів.

Відео дня

Деякі юзери підкреслювали потенціал футуристичних технологій, здатних переміщати людей крізь час і простір.

Але не всі погоджувалися, що кадри з концерту доводять справжність цих тверджень. Люди висловили інші версії, зокрема:

"Я маю на увазі, що це дивно, але якби у когось справді був телефон і він знімав відео, я думаю, люди позаду неї б панікували і запитували: "Що це, чорт забирай, таке?"

Інші юзери припускають, що відеозапис було підроблено, або об'єктом міг бути будь-який – від пакета соку до старовинного фотоапарата.

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Також архівна фотографія дітей з 1941 року біля кінотеатру в Чикаго збентежила мережу після того, як деякі користувачі помітили хлопчика на краю зображення, який, здавалося, тримав щось дуже дивне.