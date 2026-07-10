Загадка последнего концерта Элвиса: в сети разгорелась дискуссия из-за архивного видео со странной деталью

Кадры с последнего концерта Элвиса Пресли в 1977 году вызвали недоумение у поклонников легендарного исполнителя после того, как некоторые пользователи соцсети заявили, что заметили на снимках нечто странное.

В частности, конспирологи считают, что на концерте Элвиса виден человек, державший мобильный телефон, пишет Daily Star.

На видео с последнего выступления Элвиса в 1977 году якобы видна женщина, которая держит мобильное устройство и снимает Элвиса, когда тот ходит в своём легендарном белом комбинезоне.

"Однозначно очень похоже на одну из современных камер в мобильных телефонах", — считает один из сторонников конспирологии.

На последнем концерте Элвиса Пресли в 1977 году якобы заметили мобильный телефон Фото: Скриншот

Другие сторонники теорий заговора предположили, что это устройство предназначено исключительно для съемки видео и фотографий, поскольку "нет башни сотовой связи".

"Причина, по которой люди не испугались, заключается в том, что камеры уже появились, поэтому я уверен, что люди думали, что это просто новая технология, которая ещё не была выпущена — мы видим это постоянно даже в наше время. Кроме того, я имею в виду, что они находятся на концерте Элвиса, поэтому, скорее всего, обращают внимание на короля и не беспокоятся о том, что у кого-то есть что-то лучше, чем у них", — пишет один из пользователей.

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Некоторые пользователи отмечали потенциал футуристических технологий, способных перемещать людей во времени и пространстве.

Однако не все согласились с тем, что кадры с концерта подтверждают достоверность этих утверждений. Люди высказали другие версии, в частности:

"Я имею в виду, что это странно, но если бы у кого-то действительно был телефон и он снимал видео, я думаю, люди, стоящие позади неё, запаниковали бы и спросили: „Что это, чёрт возьми, такое?“"

Другие пользователи предполагают, что видеозапись была подделана, либо объектом мог быть что угодно — от пакета сока до старинного фотоаппарата.

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