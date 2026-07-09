11-летняя школьница еще в 1969 году предсказала будущее: ее письмо потрясло людей (фото)

Было найдено письмо школьницы, написанное в 1969 году, содержащее удивительно точные предсказания о будущем. Документ обнаружил 67-летний Питер Бекертон за спинкой старого дивана, который он реставрировал для клиента.

Письмо датировано 23 февраля 1969 года. Его написала 11-летняя девочка, которая пыталась представить, какой будет жизнь в 1980 году. Девочка оказалась чрезвычайно сообразительной и сумела точно предсказать масштабную технологическую трансформацию, включая появление современной видеосвязи (подобной Zoom), пишет Daily Star.

Описывая возвращение своего будущего мужа с работы, она отмечает:

"Привет, дорогая", — сказал он мне. "Мне нужно позвонить другу". "Ну, тогда тебе лучше немного привести себя в порядок", — ответила я".

Мастер по обивке мебели Питер Бекертон обнаружил это послание, спрятанное внутри дивана, который ему принесли на ремонт после покупки в секонд-хенде.

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"Телефон, похожий на телевизор"

В письме говорится:

"В 1969 году телефон представлял собой квадратную коробку со слушалкой сверху. Сейчас это по-прежнему слушалка, но вы можете видеть людей, с которыми разговариваете, ведь здесь есть экран. Это немного похоже на телевизор", — цитирует текст издание The Mirror.

Письмо, написанное школьницей в 1969 году Фото: SWNS

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Жена Питера, Роза Бекертон из Питерборо, решила обнародовать находку. Она надеется, что автор письма — которой сейчас должно быть около 62 лет и которая вполне может быть еще жива — узнает свою работу.

"Когда муж показал мне это письмо, я не поверила своим глазам. Я подумала: „Боже мой, посмотрите на это!“. Это просто завораживает. Читая его сегодня, понимаешь, что многие из её предсказаний оказались абсолютно точными, хотя из-за своей детской наивности она верила, что всё это произойдёт всего через десять лет. Мой муж и раньше находил всякий хлам за спинками диванов, но ничего столь увлекательного", — сказала Роза Бекертон.

Оценка учителя: "Хорошо"

На листе нет подписи, однако есть исправления и комментарии учителя, сделанные красной ручкой, а также оценка "Хорошо".

Текст начинается так:

"1980 год, время — полчаса до лунной пыли. Мне двадцать один год, и я сижу на воздушной подушке. Я помню, как мне было 11 и я ходила в школу — с тех пор всё изменилось. Например, изменился телевизор. В 1969 году это была квадратная коробка с ручками спереди. Теперь это большой экран, а кнопки включения и выключения расположены прямо на подлокотнике вашего кресла".

Юная школьница представляла себя замужней женщиной, работающей в банке. Она рассуждала, что в прежние времена ей пришлось бы "заваривать чай", ожидая мужа с работы, но в будущем всё по-другому:

вместо обычной еды — космическая жевательная резинка: "Ты жуешь эту резинку и чувствуешь, как еда проглатывается. Ты также ощущаешь её вкус. И после этого не нужно мыть грязную посуду";

двери в доме стали "электрическими" и открываются с помощью кнопок.

Девочка закончила своё сочинение словами: "Действительно, когда я вспоминаю эти десять лет, всё изменилось просто колоссально".

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