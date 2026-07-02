Самое дорогое письмо в мире: какая ошибка сделала его бесценным спустя 170 лет (фото)

170 лет назад виноторговец из Маврикия отправил своим партнерам во Францию скучное письмо, в котором сообщал им о получении их партии. Сегодня это письмо является самым дорогим в мире.

"Бордоское письмо", находящееся у анонимного коллекционера из Сингапура, вызывает восторг у филателистов. Содержание письма не представляет собой ничего особенного, но то, что действительно отличает его от любого другого, — это комбинация марок, использованных для его отправки, пишет Oddity Central.

4 октября 1847 года, когда Эдвард Фрэнсис, виноторговец из Порт-Луи, столицы британской колонии Маврикий, сообщил своим партнерам в Бордо, что получил 48 бочек вина, которые они прислали, и уже продал почти треть из них, он приобрел две марки, которые тогда стоили буквально пенни. Сегодня они стоят миллионы.

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Бордоская листва Фото: Скриншот

"Голубая маврикийская" — одна из самых известных почтовых марок в мире, значительно дороже своей "родственницы" — "Розовой маврикийской". "Бордовое письмо" содержит оригинальные экземпляры обеих марок, что делает его самым дорогим письмом в мире; его оценочная цена превышает 5 миллионов долларов.

Печально известные почтовые марки Маврикия были по ошибке изготовлены в 1847 году гравером, который добавил рядом с профилем королевы Виктории надпись "Почта", а не "Оплачено по почте". Было изготовлено и продано 500 экземпляров, прежде чем ошибку исправили. Сегодня осталось всего 27 экземпляров (12 синих и 15 розовых), и филателисты считают их мифическими сокровищами.

Бордоский лист — самый дорогой в мире Фото: Скриншот

Чистые марки "Голубая маврикийская", без почтовых марок, оцениваются в 10–15 миллионов евро (11,4–17 миллионов долларов), но они настолько важны для филателистов, что редко переходят из рук в руки. Например, "Бордовое письмо" было продано на аукционе в 1993 году и с тех пор находится в собственности того самого загадочного сингапурского коллекционера.

Напомним, что во Франции с выставки вновь украли самый дорогой в мире банан.

Кроме того, испанский сыр кабралес, изготовленный из непастеризованного коровьего, козьего и овечьего молока, несколько месяцев выдерживают в естественных известняковых пещерах. И продается он за баснословные деньги. Месяц назад двухкилограммовый кусок сыра кабралес был продан на аукционе за 42 232 доллара, что позволило занести его в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой сыр, проданный на аукционе.