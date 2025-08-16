Испанские бабушки показали, как делается самый дорогой сыр в мире (видео)

Испанский сыр кабралес из непастеризованного коровьего, козьего и овечьего молока несколько месяцев выдерживается в естественных известняковых пещерах. И продается за баснословные деньги.

Месяц назад двухкилограммовый кусок сыра кабралес был продан на аукционе за 42 232 доллара, что позволило занести его в Книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой сыр, проданный на аукционе. Но сейчас производством уникального сыра занимаются всего 20 сертифицированных сыроделов. И большинство из них уже немолоды, так что производство кабралеса под угрозой, рассказывает Reuters.

Сыр кабралес делаю преимущественно женщины

Анкарнион Бада – одна из тех, кто занимается производством сыра кабралес. Это сыр, произведенный ее руками, поставил мировой рекорд. Кусок кабралеса был продан Ивану Суаресу, владельцу ресторана El Llagar de Colloto в Астурии, Испания.

Но чтобы сыр кабралес был готов, она должна регулярно проверять его состояние в отдаленной известняковой пещере, которая целыми поколениями принадлежала ее семье.

К пещере с сыром в туманных горах Пикост-де-Европа женщине приходится идти по скалам и козьим тропам.

Кабалес, пикантный голубой сыр до сих пор изготавливается преимущественно вручную всего в нескольких горных деревнях на севере Аториаса.

Сыр хранится в пещерах

На протяжении поколений женщины, такие как Бада, были в центре этой традиции, перенося головки сыра из сыроварни в пещеры, поднимаясь по крутым тропам и ухаживая за сырами, пока они созревают в холодных, влажных пещерах. Но будущее сыра кабралес неопределенно. Осталось менее 20 сертифицированных сыроделов, большинство из которых работают в небольших масштабах, а многие молодые сыровары перестали этим заниматься.

Бада сомневается, что кто-то сможет заменить ее после выхода на пенсию. Пока ей помогает ее невестка.

Производство сыра кабралес - это очень долгий процесс Фото: Соцсети

"Я продолжаю это дело, и надеюсь, мой сын тоже продолжит", — говорит женщина.

И показывает, как переворачивает и обтирает головки сыра, которые лежат на деревянных полках в полной темноте. Именно благодаря уникальной микрофлоре пещер кабралес получает свой острый, пикантный вкус и голубой цвет.

Головки сыра нужно поднять в горы и положить в пещере

А исследователи недавно обнаружили самую древнюю из известных английских книг, полностью посвященную сыру, которая демонстрирует то, как люди в Англии XVI века понимали и потребляли этот продукт.