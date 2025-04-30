Качество, польза и вред сыра: ученые оцифровали "составленную из сыра" книгу XVI века

Недавно исследователи обнаружили самую древнюю из известных английских книг, полностью посвященную сыру, которая демонстрирует то, как люди в Англии XVI века понимали и потребляли этот продукт. Впервые переписанная и оцифрованная, эта рукопись дает представление об убеждениях и пищевых практиках эпохи Тюдоров.

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Об этом пишет Phys.org.

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Книга под названием "Памфлет, составленный из сыра, в котором рассказывается о различиях, природе, качествах и пользе сыра" оставалась неопубликованной и практически неизвестной, пока не была обнаружена на аукционе в 2023 году.

Эксперты из Университета Лидса с помощью организации Friends of the Nation's Libraries приобрели 112-страничный том в пергаментном переплете, который, как полагают, датируется 1580-ми годами.

По словам историка еды Питера Брирса, это, возможно, первое академическое исследование на английском языке, посвященное только одному продукту. Доктор Алекс Бамджи из Университета Лидса отметила, что труд сочетает древнюю медицинскую теорию с личными наблюдениями, что типично для тогдашних трактатов.

"Пища рассматривалась как центральная составляющая здоровья",- пояснила она, подчеркнув, что сыр рассматривался через призму гуморальной теории — оценивая, было ли тело человека горячим или холодным, влажным или сухим, чтобы судить, подходит ли сыр. Одна цитата из рукописи даже предполагает, что люди должны сравнивать темперамент своего тела и темперамент сыра, чтобы решить, не принесет ли он больше вреда, чем пользы.

Этот манускрипт включает особые верования, такие как предупреждение о том, что собачье молоко может вызвать преждевременные роды и то, что верблюжье, коровье и кобылье молоко были признаны ингредиентами сыра в разных странах, в отличие от женского молока, об использовании которого в сыроварении автор трактата никогда не слышал.

Рут Брамли, реконструктор из Кентвелл-холла, взялась за кропотливую работу по транскрибированию рукописи из ее оцифрованной версии. Хотя она специализируется на текстиле, она имеет большой опыт в расшифровке исторических почерков. Ее коллега Тамсин Бахус добавила, что автор часто предпочитал местный опыт над академическими разногласиями, ссылаясь на крестьян, чтобы решить научные споры.

В одном из юмористических отрывков описывается, как древний врач Гален использовал прогорклый сыр и сало на пораженные подагрой суставы — тогда это воспринималось как медицинский анекдот. В трактате также говорится об использовании рыбьих кишок вместо сычужного фермента в дни религиозных постов и дается резкий комментарий относительно низкокачественного сыра, изготовленного без сливок, называя его "худшим сортом".

Хотя автор книги остается неизвестным, имена бывших владельцев указывают на то, что она циркулировала среди лиц, близких к семье Дадли, влиятельной придворной группировки. Клемент Фишер, Уолтер Бейли и Эдвард Уиллоуби — все они связаны с рукописью, и Брирс считает, что личность автора все еще может быть раскрыта с помощью анализа почерка, диалекта и географических ссылок.

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Возрождение интереса к этому сырному трактату также свидетельствует о более широкой дискуссии о ценности традиционного сыроварения. Как отмечает кулинарная журналистка Шейла Диллон, книга служит напоминанием о том, что сыры, изготовленные в определенных местах из молока разных пород, имеют вкусовые качества и пользу для здоровья, которые часто стираются во время промышленного производства.

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