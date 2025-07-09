Хранили в пещере 10 месяцев: необычный сыр из Испании стал самым дорогим в истории (фото)

В Испании местный житель во время аукциона на традиционном фестивале заплатил более 36 тыс. евро (1,76 млн.грн) за необычный сыр производства компании Ángel Díaz Herrero. Ранее эта фирма уже устанавливала два предыдущих рекорда — 2,5 и 20,5 тыс. евро соответственно.

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Сейчас это — уже третий случай, когда одна и та же сыроварня продает самый дорогой в мире сыр на аукционе, говорится в сообщении Книги рекордов Гиннеса.

Известный конкурс в городке Карбалес длится уже более 50 лет, а на этот раз свои новинки демонстрировали 15 различных сыроварен. Каждая из них подала на конкурс свои лучшие продукты — как партиями, так и отдельными кусками — в надежде получить главный приз.

Лот под номером 394 выиграл торги Фото: guinnessworldrecords.com

Нынешний рекордсмен среди сыров имеет несколько интересных особенностей. Его вес составляет 2,3 кг, а изготовили его из коровьего молока. Впоследствии готовый продукт выдерживали 10 месяцев в пещере Лос Масос на высоте почти 1500 метров над уровнем моря.

Также сыр от Ángel Díaz Herrero занял первое место в конкурсе "Mejor Queso del Certamen" ("Лучший сыр соревнования"), который и был выставлен на аукцион с цены в 3 000 евро. Всего было сделано 40 ставок, а победу одержало заведение El Llagar de Colloto, владелец которого, Иван Суарес, поднял ставку до 36 тыс. евро и стал пятикратным победителем традиционных "сырных торгов".

Сейчас сыроварня-победитель ежегодно производит около 10 т кабралесского сыра, а также известна своими экстравагантными сортами этого продукта. Победители постоянно участвуют в выставках и презентациях новой продукции, которая продается в десятки стран мира.

Ранее Фокус сообщал, что ученые оцифровали "составленную из сыра" книгу XVI века. Исследователи обнаружили древнейшую из известных английских книг, полностью посвященную сыру, которая демонстрирует то, как люди в Англии XVI века понимали и потребляли этот продукт.

Впоследствии стало известно о самом дорогом сыре в мире на продажу. Сыр "Пуле" считается самым дорогим в мире, ведь его делают не из коровьего молока и производят только в одном месте на планете.