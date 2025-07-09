Зберігали в печері 10 місяців: незвичний сир з Іспанії став найдорожчим в історії (фото)

В Іспанії місцевий мешканець під час аукціону на традиційному фестивалі заплатив понад 36 тис. євро (1,76 млн.грн) за незвичний сир виробництва компанії Ángel Díaz Herrero. Раніше ця фірма вже встановлювала два попередні рекорди — 2,5 та 20,5 тис. євро відповідно.

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Наразі це — вже третій випадок, коли одна й та ж сироварня продає найдорожчий у світі сир на аукціоні, йдеться в повідомленні Книги рекордів Гіннеса.

Відомий конкурс в містечку Карбалес триває вже понад 50 років, а цього разу свої новинки демонстрували 15 різних сироварень. Кожна з них подала на конкурс свої найкращі продукти — як партіями, так і окремими шматками — у надії здобути головний приз.

Лот під номером 394 виграв торги Фото: guinnessworldrecords.com

Нинішній рекордсмен серед сирів має кілька цікавих особливостей. Його вага складає 2,3 кг, а виготовили його з коров’ячого молока. Згодом готовий продукт витримували 10 місяців у печері Лос Масос на висоті майже 1500 метрів над рівнем моря.

Також сир від Ángel Díaz Herrero посів перше місце в конкурсі "Mejor Queso del Certamen" ("Найкращий сир змагання"), який і було виставлено на аукціон з ціни в 3 000 євро. Загалом було зроблено 40 ставок, а перемогу здобув заклад El Llagar de Colloto, власник якого, Іван Суарес, підняв ставку до 36 тис. євро та став п'ятикратним переможцем традиційних "сирних торгів".

Наразі сироварня-переможець щороку виробляє близько 10 т кабралеського сиру, а також відома своїми екстравагантними сортами цього продукту. Переможці постійно беруть участь в виставках і презентаціях нової продукції, яка продається в десятки країн світу.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені оцифрували "складену з сиру" книгу XVI століття. Дослідники виявили найдавнішу з відомих англійських книг, повністю присвячену сиру, яка демонструє те, як люди в Англії XVI століття розуміли та споживали цей продукт.

Згодом стало відомо про найдорожчий сир у світі на продаж. Сир "Пуле" вважається найдорожчим у світі, адже його роблять не з коров'ячого молока і виробляють тільки в одному місці на планеті.