1000 євро за кілограм: із чого зроблений найдорожчий сир у світі (фото)

Сир "Пуле" вважається найдорожчим у світі, адже його роблять не з коров'ячого молока і виробляють тільки в одному місці на планеті.

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Сир "Пуле" є найдорожчим сиром у світі, адже кілограм цього сиру коштує в середньому 1000 — 1300 євро. Головною особливістю цього сиру є те, що його виготовляють тільки в Сербії і не з коров'ячого, а ослячого молока, пише IFLScience.

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Найдорожчий сир у світі

Секрет високої ціни сиру "Пуле" криється в процесі виробництва і в його основному інгредієнті. Це найдорожчий сир у світі, що складається на 60% з молока балканських ослиць і на 40% з козячого молока. Річ у тім, що ослиці виробляють набагато менше молока, ніж корови. Самка осла дає максимум 2 літри молока на день, тоді як молочна корова — від 30 до 45 літрів молока на день. При цьому спеціального обладнання для доїння ослиць не існує, а тому фермери в Сербії отримують молоко для сиру "Пуле" вручну.

Виробникам сиру потрібно більше ослиного молока, ніж коров'ячого, щоб створити ту саму кількість сиру "Пуле". Для того, щоб зробити 1 кг сиру "Пуле" потрібно 25 літрів ослячого молока, яке саме по собі дороге.

Сир "Пуле" фермери виробляють тільки в природному заповіднику на північному заході Сербії під назвою "Засавіца" за 80 км від Белграда. Цей сир має ніжний, злегка солонуватий смак, а також має кремову текстуру. Сир "Пуле" багатий жирними кислотами омега-3, білками і кальцієм.

Сир "Пуле" фермери виробляють тільки в природному заповіднику на північному заході Сербії під назвою "Засавіца" за 80 км від Белграда Фото: скриншот

Через свою ексклюзивність і складність виробництва він має таку високу ціну, яка в середньому становить 1000 — 1300 євро за кілограм.

Секрет високої ціни сиру "Пуле" криється в процесі виробництва і, зокрема, в його основному інгредієнті Фото: IFLS

Вважається, що сир "Пуле" корисний для здоров'я. Деякі люди порівнюють осляче молоко з грудним молоком жінок і вважають, що воно має імуностимулювальні та протизапальні властивості. Деякі люди вважають, що це молоко може омолоджувати організм.

Найдорожчі сири у світі

Хоча сир "Пуле" є найдорожчим сиром у світі, є ще кілька видів сирів, які коштують також дуже дорого.

Moose Cheese. Цей сир виробляють на фермі "Moose House" у Швеції з молока лосів. Лосине молоко дуже рідкісне, його отримують тільки в певний період року, що сильно обмежує виробництво. Вартість кілограма сиру може сягати 1000 доларів.

Clawson Stilton Gold. Це незвичайний сир, який виробляється в Англії. Він являє собою елітний англійський сир із додаванням їстівних пластівців із 24-каратного золота. Це робить його швидше предметом розкоші, ніж продуктом харчування. Ціна сиру становить 800-900 доларів за кілограм.

Queso Cabrales. Це один із найдорожчих блакитних сирів, який роблять в Іспанії. Його роблять із суміші коров'ячого, овечого та козячого молока. Рекордний екземпляр цього сиру було продано на аукціоні за понад 30 000 євро за 2 кілограми.

Bitto Storico. Цей сир роблять в Італії з молока корів породи Бітто і додається трохи козячого молока. Що старший сир, то вища його ціна, яка може сягати кількох сотень доларів за кілограм.

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