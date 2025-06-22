Які тварини мають найкращий зір у світі: вчені назвали кілька рекордсменів

Коли йдеться про найкращий зір, то вибрати явного переможця складно, адже ідеальної зорової системи не існує. При цьому вчені виділяють кілька переможців у тваринному світі, які мають набагато кращий зір, ніж у людини.

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Хижі птахи відомі своїм надзвичайно гострим зором зором зором. Але чи справді ці птахи виходять на перше місце, чи в інших тварин ще більш вражаючий зір? Про це розповіли вчені, пише Live Science.

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Насправді не існує простої відповіді на запитання про те, у якої тварини найкращий зір у світі. Біолог Естебан Фернандес-Юричич з Університету Пердью, США, каже, що ідеальної зорової системи не існує.

За словами вченого, з еволюційного погляду розвиток передових зорових систем є складним процесом. Це пов'язано з тим, що очі є важливим компонентом нервової системи, яка потребує багато енергії. Щоб усе працювало ефективно, еволюція змушує тварин розвивати тільки ті зорові системи, які їм потрібні для середовища проживання та поведінки.

Найгостріший зір

У хижих птахів, таких як орли, яструби і соколи, надзвичайно хороший зір. Цим птахам необхідно виявляти здобич на відстані в кілька кілометрів. Для цього їхні зорові системи еволюціонували, щоб віддавати пріоритет зору з надзвичайно високою роздільною здатністю.

За словами Томаса Кроніна з Університету штату Меріленд, США, зір хижих птахів приблизно в три-п'ять разів детальніший, ніж у людей. Якби люди мали очі як в орлів, вони могли б бачити те саме, що бачать у бінокль.

Хижі птахи мають найгостріший зір тому, що їхні очі більші порівняно з розміром тіла, в їхніх очах більше фоторецепторів (спеціалізовані клітини в сітківці, які розпізнають світло), і все це допомагає хижакам помічати здобич здалеку.

Найяскравіший зір

Очі, які розрізняють найбільше кольорів світі, має рак-богомол. Ці безхребетні живуть на мілководді в океанах і здатні бачити кольори, які люди навіть не можуть усвідомити.

Рак-богомол Фото: Live Science

У людей є три типи фоторецепторних клітин, які розпізнають різні довжини хвиль світла, що відповідають червоному, синьому і зеленому кольору. У багатьох хребетних є чотири типи фоторецепторів.

Джастін Маршалл з Університету Квінсленда в Австралії каже, що раки-богомоли мають 12 типів колірних фоторецепторів. Деякі з цих рецепторів навіть налаштовані на виявлення світла в ультрафіолетовому діапазоні. У раків-богомолів також є спеціальні фоторецептори, які можуть виявляти поляризацію світла. Це особливість світлових хвиль, яка виникає через те, як сонячне світло розсіюється в атмосфері Землі.

Але неясно, як саме мозок раків-богомолів обробляє всю цю інформацію.

Найшвидший зір

За словами Кроніна, очі людей можуть бачити навколишній світ зі швидкістю близько 60 кадрів на секунду. Але комахи можуть за той самий період отримати набагато більше візуальної інформації.

У комах найшвидший зір Фото: Live Science

Зорова система більшості комах може бачити зі швидкістю в сотні кадрів на секунду. Це так швидко, що флуоресцентні лампи, які мерехтять із частотою, що сприймається людським зором, або нижчою, виглядатимуть для них як вогні стробоскопа.

"Якби муха залетіла в кінотеатр, вона б просто подумала, що дивиться дуже швидке слайд-шоу", — каже Кронін.

Такий швидкий зір є причиною того, що людям так складно прихлопнути муху. Ці комахи бачать, як люди наближаються, раніше, ніж ми. Мухи мають таку можливість, тому що їхні тіла настільки малі, що електричні сигнали між їхніми очима і мозком проходять набагато меншу відстань, а це означає, що вони обробляють візуальні сигнали набагато швидше.

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