Какие животные имеют самое лучшее зрение в мире: ученые назвали несколько рекордсменов

Когда речь идет о самом лучшем зрении, то выбрать явного победителя сложно, ведь идеальной зрительной системы не существует. При этом ученые выделяют несколько победителей в животном мире, которые имеют намного лучшее зрение, чем у человека.

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Хищные птицы известны своим чрезвычайно острым зрением зрением. Но действительно ли эти птицы выходят на первое место или у других животных еще более впечатляющее зрение? Об этом рассказали ученые, пишет Live Science.

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На самом деле не существует простого ответа на вопрос о том, у какого животного самое лучшее зрение в мире. Биолог Эстебан Фернандес-Юричич из Университета Пердью, США, говорит, что идеальной зрительной системы не существует.

По словам ученого, с эволюционной точки зрения развитие передовых зрительных систем является сложным процессом. Это связано с тем, что глаза являются важным компонентом нервной системы, которая требует много энергии. Чтобы все работало эффективно, эволюция заставляет животных развивать только те зрительные системы, которые им нужны для среды обитания и поведения.

Самое острое зрение

У хищных птиц, таких как орлы, ястребы и соколы, чрезвычайно хорошее зрение. Этим птицам необходимо обнаруживать добычу на расстоянии в несколько километров. Для этого их зрительные системы эволюционировали, чтобы отдавать приоритет зрению с чрезвычайно высоким разрешением.

По словам Томаса Кронина из Университета штата Мэриленд, США, зрение хищных птиц примерно в три-пять раз более детальное, чем у людей. Если бы люди имели глаза как у орлов, они могли бы видеть то же, что видят в бинокль.

Хищные птицы имеют самое острое зрение потому, что их глаза больше по сравнению с размером тела, в их глазах больше фоторецепторов (специализированные клетки в сетчатке, которые распознают свет), и все это помогают хищникам замечать добычу издалека.

Самое красочное зрение

Глаза, которые различают больше всего цветов мире, имеет рак-богомол. Эти беспозвоночные живут на мелководье в океанах и способны видеть цвета, которые люди даже не могут осознать.

Рак-богомол Фото: Live Science

У людей есть три типа фоторецепторных клеток, которые распознают разные длины волн света, которые соответствуют красному, синему и зеленому цвету. У многих позвоночных есть четыре типа фоторецепторов.

Джастин Маршалл из Университета Квинсленда в Австралии говорит, что раки-богомолы имеют 12 типов цветовых фоторецепторов. Некоторые из этих рецепторов даже настроены на обнаружение света в ультрафиолетовом диапазоне. У раков-богомолов также есть специальные фоторецепторы, которые могут обнаруживать поляризацию света. Это особенность световых волн, которая возникает из-за того, как солнечный свет рассеивается в атмосфере Земли.

Но неясно, как именно мозг раков-богомолов обрабатывает всю эту информацию.

Самое быстрое зрение

По словам Кронина, глаза людей могут видеть окружающий мир со скоростью около 60 кадров в секунду. Но насекомые могут за тот же период получить намного больше визуальной информации.

У насекомых самое быстрое зрение Фото: Live Science

Зрительная система большинства насекомых может видеть со скоростью в сотни кадров в секунду. Это так быстро, что флуоресцентные лампы, которые мерцают с частотой, воспринимаемой человеческим зрением, или ниже, будут выглядеть для них как огни стробоскопа.

"Если бы муха залетела в кинотеатр, она бы просто подумала, что смотрит очень быстрое слайд-шоу", — говорит Кронин.

Такое быстрое зрение является причиной того, что людям так сложно прихлопнуть муху. Эти насекомые видят, как люди приближаются, раньше, чем мы. Мухи имеют такую возможность, потому что их тела настолько малы, что электрические сигналы между их глазами и мозгом проходят гораздо меньшее расстояние, а это значит, что они обрабатывают визуальные сигналы гораздо быстрее.

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