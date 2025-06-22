Странные рыбы с прозрачной головой имеют глаза, которые находятся внутри: почему (видео)

Эволюция может пойти очень необычным путем, и глубоководная рыба вида Macropinna microstoma является ярким примером такого процесса.

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В водах северной части Тихого океана на глубине от 600 до 800 метров обитают странные рыбы с прозрачной головой и глазами, которые находятся врун три, а не снаружи. Рыбы вида Macropinna microstoma впервые были описаны еще в 1939 году, но первые фотографии живой рыбы были получены только в 2004 году. Из-за того, что эти рыбы обитают на большой глубине, они мало изучены, пишет ScienceAlert.

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Большинство животных имеют глаза, которые находятся на поверхности их морды, но рыба Macropinna microstoma длиной 15 сантиметров – это совсем другое дело. Она имеет прозрачную голову, сквозь которую может видеть окружающий мир своими трубчатыми глазами. Голова, сквозь которую рыба следит за добычей или хищниками, помогает защитить глаза.

Два трубчатых глаза, увенчаны чрезвычайно светочувствительными куполами, направленными вверх и заключены они в прозрачную куполовидную оболочку, которая укрывает голову рыбы.

Ученые имеют еще очень мало информации об этой загадочной рыбе. Например, неизвестно, как они размножаются. До 2009 года ученые на знали, каким образом устроено зрение этой рыбы, ведь когда она попадает на поверхность океана, ее прозрачный купол разрушается. Ученые считали, что глаза рыбы зафиксированы на месте, но затем выяснили, что она также может направлять свои глаза вперед.

Эти глаза являются мощным инструментом для Macropinna microstoma. Глаза имеют большой хрусталик и большое количество палочковых клеток и у них нет колбочек. Прозрачный купол, вероятно, защищает глаза от стрекательных клеток медуз, на которых охотятся рыбы, а также собирает больше света, что немного похоже на увеличительное стекло.

Лишь небольшое количество света проникает сквозь воду, чтобы достичь глубин, где живут эти рыбы. Поэтому они всматриваются вверх сквозь толщу воды, чтобы максимально использовать этот свет, чтобы увидеть хищника и добычу.

У рыб плоские плавники, которые позволяют точно маневрировать в воде. Представители этого вида даже способны "зависать" неподвижно в воде. Рыбы имеют маленькие и узкие рты, что является главным ограничением размера добычи, которую они могут съесть.

Но у этих рыб большая пищеварительная система, способная справиться с широким спектром добычи, от планктона до ракообразных.

Эти маленькие рыбы встречаются очень редко, а потому ученые продолжают их исследование, чтобы понять все их особенности, которые позволяют выжить на большой глубине с малым количеством света.

Фокус уже писал о том, что ученые рассказали, какие животные могут дольше всего не дышать под водой. Многим животным, живущим в воде, нужно всплывать на поверхность, чтобы дышать, но они все равно могут проводить очень много времени под водой и не дышать.