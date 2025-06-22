Какие животные могут дольше всего не дышать под водой: ученые дали ответ (фото)

Многим животным, живущим в воде, нужно всплывать на поверхность, чтобы дышать, но они все равно могут проводить очень много времени под водой и не дышать.

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В то время как рыбы и многие другие водные животные получают воздух из воды через жабры, другие животные задерживают дыхание, чтобы нырнуть, прежде чем подняться на поверхность за воздухом, а затем повторяют этот процесс снова и снова. Некоторые из этих животных могут оставаться под водой очень долго. Ученые рассказали, какое животное может задерживать дыхание под водой дольше всего? Об этом пишет Live Science.

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По словам Джона Спайсера из Университета Плимута в Великобритании, для того, чтобы животные могли задерживать дыхание под водой, им нужны легкие. Абсолютными чемпионами среди животных, имеющих легкие, которые могут задерживать дыхание под водой дольше всего, являются некоторые пресноводные черепахи, такие как американская болотная черепаха (Emydoidea blandingii). Эти рептилии погружаются в особенный вид спячки на дне рек и озер зимой. Таким образом они могут оставаться под водой несколько месяцев и не дышать.

Черепахи являются холоднокровными, поэтому в холодные периоды их метаболизм замедляется, что позволяет им сохранять больше энергии и использовать меньше кислорода. Если можно считать данный вид спячки задержкой дыхания под водой, что пресноводным черепахам в этом нет равных, говорит Спайсер. Хотя, по словам ученого, черепахи все же получают немного кислорода из воды через задние проходы.

Рекордная задержка дыхания во время погружения в воду была зафиксирована у клюворылов Кювье Фото: Live Science

Вилко Верберк из университета Неймегена, Нидерланды, говорит, что решающую роль в том, как долго животное может задерживать дыхание под водой играет размер тела. Более крупные животные способны задерживать дыхание дольше из-за того, что запас кислорода у них больше.

Это означает, что борьба за лидерство по рекордной задержке дыхания под водой идет между крупными млекопитающими и крупными холоднокровными животными, такими как крокодилы и морские черепахи, говорит ученый.

Кашалоты могут оставаться под водой в течение более 2 часов Фото: smithsonianmag

Рекордная задержка дыхания во время погружения в воду была зафиксирована у клюворылов Кювье (Ziphius cavirostris), это разновидность китов, которые могут оставаться под водой более 3,5 часов. А кашалоты могут оставаться под водой в течение более 2 часов. Киты во время погружения могут сокращать частоту сердечных сокращений и замедлять метаболизм. При этом они могут вырабатывать энергию без кислорода, говорит Спайсер.

Также почти 2 часа под водой без воздуха могут находиться морские слоны (Mirounga angustirostris и Mirounga leonina). Но это происходит только тогда, когда рядом находятся хищники.

В то время как киты являются чемпионами по задержке дыхания под водой среди млекопитающих и теплокровных животных, практически все виды крупных холоднокровных животных также являются чемпионами.

Австралийский пресноводный крокодил (Crocodylus johnstoni) может провести под водой без дыхания до 400 минут. И все же рекордсменом является головастая морская черепаха (Caretta caretta), которая может находиться под водой без воздуха до 600 минут. Эти животные могут экономить энергию так же, как и крупные морские млекопитающие.

Рекордсменом является головастая морская черепаха (Caretta caretta), которая может находиться под водой без воздуха до 600 минут

Как уже писал Фокус, два канадских журавля неожиданно усыновили пушистого гусенка. В животном мире, как оказалось, семьи бывают самых разных форм, размеров и даже видов. Ярким примером является пара журавлей в Мэдисоне, штат Висконсин, США, где пара канадских журавлей с собственным длинноногим птенцом также усыновила пушистого маленького гусенка.