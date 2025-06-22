Які тварини можуть найдовше не дихати під водою: вчені дали відповідь (фото)

Багатьом тваринам, які живуть у воді, потрібно спливати на поверхню, щоб дихати, але вони все одно можуть проводити дуже багато часу під водою і не дихати.

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Тоді як риби та багато інших водних тварин отримують повітря з води через зябра, інші тварини затримують дихання, щоб пірнути, перш ніж піднятися на поверхню за повітрям, а потім повторюють цей процес знову і знову. Деякі з цих тварин можуть залишатися під водою дуже довго. Вчені розповіли, яка тварина може затримувати дихання під водою найдовше? Про це пише Live Science.

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За словами Джона Спайсера з Університету Плімута у Великій Британії, для того, щоб тварини могли затримувати дихання під водою, їм потрібні легені. Абсолютними чемпіонами серед тварин, що мають легені, які можуть затримувати дихання під водою найдовше, є деякі прісноводні черепахи, як-от американська болотна черепаха (Emydoidea blandingii). Ці рептилії занурюються в особливий вид сплячки на дні річок і озер взимку. Таким чином вони можуть залишатися під водою кілька місяців і не дихати.

Черепахи є холоднокровними, тому в холодні періоди їхній метаболізм сповільнюється, що дає їм змогу зберігати більше енергії та використовувати менше кисню. Якщо можна вважати цей вид сплячки затримкою дихання під водою, то прісноводним черепахам у цьому немає рівних, каже Спайсер. Хоча, за словами вченого, черепахи все ж отримують трохи кисню з води через задні проходи.

Рекордну затримку дихання під час занурення у воду було зафіксовано у дзьоборилів Кюв'є Фото: Live Science

Вілко Верберк з університету Неймегена, Нідерланди, каже, що вирішальну роль у тому, як довго тварина може затримувати дихання під водою, відіграє розмір тіла. Більші тварини здатні затримувати дихання довше через те, що запас кисню в них більший.

Це означає, що боротьба за лідерство з рекордної затримки дихання під водою точиться між великими ссавцями і великими холоднокровними тваринами, такими як крокодили і морські черепахи, каже вчений.

Кашалоти можуть залишатися під водою протягом понад 2 годин Фото: smithsonianmag

Рекордну затримку дихання під час занурення у воду було зафіксовано у дзьоборилів Кюв'є (Ziphius cavirostris), це різновид китів, які можуть залишатися під водою понад 3,5 години. А кашалоти можуть залишатися під водою протягом понад 2 годин. Кити під час занурення можуть скорочувати частоту серцевих скорочень і сповільнювати метаболізм. При цьому вони можуть виробляти енергію без кисню, каже Спайсер.

Також майже 2 години під водою без повітря можуть перебувати морські слони (Mirounga angustirostris і Mirounga leonina). Але це відбувається лише тоді, коли поруч перебувають хижаки.

У той час як кити є чемпіонами із затримки дихання під водою серед ссавців і теплокровних тварин, практично всі види великих холоднокровних тварин також є чемпіонами.

Австралійський прісноводний крокодил (Crocodylus johnstoni) може провести під водою без дихання до 400 хвилин. І все ж рекордсменом є головаста морська черепаха (Caretta caretta), яка може перебувати під водою без повітря до 600 хвилин. Ці тварини можуть економити енергію так само, як і великі морські ссавці.

Рекордсменом є головаста морська черепаха (Caretta caretta), яка може перебувати під водою без повітря до 600 хвилин

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