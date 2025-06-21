Два канадські журавлі несподівано всиновили пухнасте гусеня: навіщо їм це (відео)

У тваринному світі, як виявилося, сім'ї бувають найрізноманітніших форм, розмірів і навіть видів. Яскравим прикладом є пара журавлів у Медісоні, штат Вісконсин, де пара канадських журавлів із власним довгоногим пташеням також всиновила пухнастого маленьке гусеня.

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Ціла група любителів птахів вирушила подивитися на пернату міжвидову сім'ю відтоді, як птахів уперше помітили в травні поточного року. За словами місцевого фотографа Алана Гінсберга, канадські журавлі усиновили гусеня після того, як сильні дощі затопили гніздо журавлів, змусивши їх шукати інше. Вони знайшли те, що раніше, ймовірно, було гніздом канадської казарки, і оселилися там. Лише через кілька днів після заселення із захованого яйця з'явилося канадське гусеня, пише IFLScience.

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Наймиліше усиновлення

За словами Гінсберга, пташеня, що вилупилося, як це часто буває в дикій природі, швидко прив'язалося до першої теплої довгоногої істоти, яку побачило. Пізніше виявилося, що зв'язок був двостороннім: мати-журавель доглядала обох пташенят і генетичні відмінності схоже не турбували її.

Коли початкові власники гнізда знову з'явилися, "самець-журавель не витримав" і кинувся на гусей.

Канадські журавлі усиновили пухнасте гусеня Фото: Facebook

Міжвидове усиновлення

Повідомлення про міжвидові усиновлення між канадськими казарками та канадськими журавлями зазвичай вважаються неймовірно рідкісними, проте тепер це припущення може бути оскаржене. У 2011 році на Алясці дослідники виявили канадську казарку, яка схоже вважала себе журавлем, а усиновлення гусенят журавлями спостерігалося вченими у 2019 і 2024 роках.

На жаль, в обох випадках усиновлення пташенят гусенята не прожили надто довго: перше було знайдено мертвим із невідомих причин, а інше загинуло, опинившись у пащі собаки. Яка може бути доля нинішнього канадського гусеняти? Існує безліч можливих перешкод для виживання — ці два види харчуються по-різному, поводяться по-різному, і навіть літають по-різному.

Гусеня зовсім не приречене на смерть

На щастя, за словами орнітолога з Іллінойського університету в Урбані-Шампейні Майкла Ворда, пташеня зовсім не приречене на смерть. Дослідник припускає, що одного разу гусеня може повернутися до своїх побратимів — канадських казарок.

Батьки-журавлі та їхнє довгоноге підлітко-черебець повністю прийняли свій величний спосіб життя, пов'язаний із бродяжництвом по воді: вони прогулюються мілководдям, акуратно вивуджуючи делікатеси, зокрема й делікатеси:

черв'яків;

водяних жуків та інше.

Водночас канадське гусеня, по суті, є "веганом на техаському барбекю" і прийняло зовсім інший підхід до прийому їжі. Замість того щоб бродити, як журавель, воно воліє обідати на свіжому повітрі з нерухомої колоди або каменю, як якийсь пернатий ресторанний критик.

Дослідники припускають, що ця різниця в харчуванні, ймовірно, може стати проблемою для успіху усиновлення гусеняти. Утім, попри те, що майбутнє пташеняти незрозуміле, зараз міжвидовій сім'ї все ж вдалося пристосуватися.

Раніше Фокус писав про те, що створено нове "древо життя" птахів, але один вид залишається загадкою: хто ці "сироти".