Два канадских журавля неожиданно усыновили пушистого гусенка: зачем им это (видео)

В животном мире, как оказалось, семьи бывают самых разных форм, размеров и даже видов. Ярким примером является пара журавлей в Мэдисоне, штат Висконсин, где пара канадских журавлей с собственным длинноногим птенцом также усыновила пушистого маленького гусенка.

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Целая группа любителей птиц отправилась посмотреть на пернатую межвидовую семью с тех пор, как птиц впервые заметили в мае текущего года. По словам местного фотографа Алана Гинсберга, канадские журавли усыновили гусенка после того, как сильные дожди затопили гнездо журавлей, заставив их искать другое. Они нашли то, что ранее, вероятно, было гнездом канадской казарки, и поселились там. Всего через несколько дней после заселения из спрятанного яйца появился канадский гусенок, пишет IFLScience.

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Самое милое усыновление

По словам Гинсберга, вылупившийся птенец, как это часто бывает в дикой природе, быстро привязался к первому теплому длинноногому существу, которое увидел. Позже оказалось, что связь была двусторонней: мать-журавель ухаживала за обоими птенцами и генетические различия, похоже, не тревожили ее.

Когда первоначальные владельцы гнезда снова появились, "самец-журавль не выдержал" и бросился на гусей.

Канадские журавли усыновили пушистого гусенка Фото: Facebook

Межвидовое усыновление

Сообщения о межвидовых усыновлениях между канадскими казарками и канадскими журавлями обычно считаются невероятно редкими, однако теперь это предположение может быть оспорено. В 2011 году на Аляске исследователи обнаружили канадскую казарку, которая, похоже, считала себя журавлем, а усыновление гусят журавлями наблюдалось учеными в 2019 и 2024 годах.

Увы, в обоих случаях усыновления птенцов гусята не прожили слишком долго: первый был найден мертвым по неизвестным причинам, а другой погиб, оказавшись в пасти собаки. Какова может быть судьба нынешнего канадского гусенка? Существует множество возможных препятствий для выживания — эти два вида питаются по-разному, ведут себя по-разному, и даже летают по-разному.

Гусенок вовсе не обречен на смерть

К счастью, по словам орнитолога из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Майкла Уорда, птенец вовсе не обречен на смерть. Исследователь предполагает, что однажды гусенок может вернуться к своим собратьям — канадским казаркам.

Родители-журавли и их длинноногий подросток-жеребенок полностью приняли свой величественный образ жизни, связанный с бродом по воде: они прогуливаются по мелководью, аккуратно выуживая деликатесы, в том числе:

червей;

водяных жуков и остальное.

В то же время канадский гусенок, по сути, является "веганом на техасском барбекю" и принял совершенно другой подход к приему пищи. Вместо того чтобы бродить, как журавль, он предпочитает обедать на свежем воздухе с неподвижного бревна или камня, как какой-то пернатый ресторанный критик.

Исследователи предполагают, что эта разница в питании, вероятно, моет стать проблемой для успеха усыновления гусенка. Впрочем, несмотря на то, что будущее птенца неясна, на данный момент межвидовой семье все же удалось приспособиться.

Ранее Фокус писал о том, что создано новое "древо жизни" птиц, но один вид остается загадкой: кто эти "сироты".