Создано новое "древо жизни" птиц, но один вид остается загадкой: кто эти "сироты"

Ученые провели крупнейшее в истории исследование генома птиц и создали их новое "древо жизни", один вид в него не вписывается.

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На Земле обитают миллионы живых организмов, одной из крупнейших групп из них являются птицы. Они широко популярны и хорошо изучены учеными. Однако поместить всех этих птиц на генеалогическое древо оказалось не так уж просто. В новом крупнейшем в истории исследовании генома птиц ученые смогли получить удивительно четкую картину генеалогического древа птиц, пишет Science Alert.

Результаты группы австралийских ученых свидетельствуют о том, что большинство современных групп птиц впервые появилось в течение 5 миллионов лет после вымирания динозавров. В своей работе команда проанализировала геномы более 360 видов птиц и обнаружили фундаментальные связи между основными группами из ныне живущих видов. Кроме того, авторы исследования отмечают, что результаты их нового исследования опровергают некоторые предыдущие представления о взаимоотношениях птиц, а также определяет некоторые новые группы.

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Предыдущие исследования показали, что генеалогическое древо птиц разделяется на три основные ветки:

в первую входят — тинамусы и бекилевые (в том числе нелетающие птицы);

во вторую — наземные и водоплавающие птицы;

в третью — птицы, известные как неоавы (95% от общего количества видов птиц).

Третья ветвь разделена на 10 групп, большинство из них ученые назвали "Великолепной семеркой":

наземные; водоплавающие; тропические птицы; кукушки; козодои; голуби; фламинго.

Остальные три группы считаются "сиротами" и включают в себя куликов, журавлей и гоацинов. Авторы исследования утверждают, что отношения между этими десятью группами, особенно сиротами, было невероятно трудно понять

Во время нового анализа ученые также выявили новую группу птиц, которую они назвали Elementaves, в честь четырех древних элементов: земли, воздуха, воды и огня. Эта группа включает в себя виды, которые хорошо приспособлены к жизни на суше, в небе и в воде. В группу Elementaves входят колибри, кулики, журавли, пингвины и пеликаны.

Ученые создали самое полное генеалогическое древо птиц Фото: University of Copenhagen

Когда на Земле появились птицы-паразиты

В ходе исследования ученые также стремились определить временную шкалу генеалогического древа птиц. Команда смоделировала эволюцию геномов с помощью инструмента, известного как "молекулярные часы". Ученые использовали данные около 200 окаменелостей и смогли определить возраст некоторых ветвей генеалогического древа птиц.

Результаты свидетельствуют о том, что все ныне живущие птицы имеют общего предка, жившего чуть более 90 миллионов лет назад. При этом большинство групп современных птиц появились около 25 миллионов лет спустя, всего через несколько миллионов лет после вымирания динозавров 66 миллионов лет назад.

"Сироты" на генеалогическом древе птиц

Авторы исследования уверяют, что одна ветвь генеалогического древа птиц все еще остается загадкой для науки. Анализ ученых не смог уверенно определить родственные связи одного из "сирот" — хоацина. Эти птицы обитают в Южной Америке и являются весьма своеобразной птицей и единственной выжившей представительницей своего рода.

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