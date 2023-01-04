Ученые создали самое большое генеалогическое древо: раскрывает происхождение человечества

Исследователи уверяют, что им удалось реконструировать геномы наших предков и создать с помощью них обширную сеть взаимоотношений на планете.

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Большинство из нас знакомы с идеей отслеживания генеалогического древа с помощью анализа ДНК и геномики — сегодня они активно используются для поиска родственных связей, а также в раскрытии резонансных преступление, пишет IFL Science.

В новом исследовании ученые из Института больших данных Оксфордского университета замахнулись на более глобальный и амбициозный анализ — по сути ученые работают над созданием обширного генеалогического древа всего человечества.

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По словам ведущего автора исследования доктора Энтони Уайлдера, они с коллегами занимаются тем, что реконструируют геномы наших предков и используют их для создания обширной сети взаимоотношений. В ходе исследований они пришли к выводу, что участок пустыни на северо-востоке Судана, недалеко от реки Нил, может быть прародиной всех людей, живущих на планете.

Генетик-эволюционист и главный автор исследования доктор Ян Вонг отмечает, что им удалось создать самое масштабное и детальное генеалогическое древо, включающее генеалогию всего человечества. Это позволило им взглянуть, как генетическая последовательность каждого отдельного человека связана со всеми остальными по всем точкам генома.

В общей сложности исследователи использовали данные из восьми различных баз данных, содержащих геномы человека. Это позволило им создать сеть из почти 27 миллионов геномов. Отметим, что исследователи использовали образцы не только современных, но и древних людей, которые жили в разных уголках планеты тысячи и сотни лет назад.

Для поиска закономерностей генетической изменчивости ученые использовали передовые технологии — это позволило им "предсказать", где общие предки могли бы встретиться на генеалогическом древе. По сути ученым удалось максимально точно смоделировать историю, породившую все генетические вариации, присутствующие сегодня у людей.

Однако это еще не конец исследования — анализ продолжается. В дальнейшем ученые намерены дополнить и улучшить имеющееся генеалогическое древо, используя миллионы дополнительных образцов геномов человека.

Исследователи полагают, что с дальнейшим развитием технологий им удастся создать максимально полную и точную карту, которая позволит объяснить происхождение абсолютно всех имеющихся вариаций генома человека.

Впрочем, даже это не станет финальной точкой исследования — авторы генеалогического древа человечества уверены, что в дальнейшем смогут применить этот анализ и для других видов — от орангутангов до бактерий. В перспективе подобная карта может дать толчок развитию медицинской генетики и позволит вылечить ряд генетических заболеваний.

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