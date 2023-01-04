Учені створили найбільше генеалогічне дерево: розкриває походження людства

Дослідники запевняють, що їм вдалося реконструювати геноми наших предків і створити за допомогою них велику мережу взаємин на планеті.

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Більшість із нас знайомі з ідеєю відстеження генеалогічного древа за допомогою аналізу ДНК та геноміки — сьогодні вони активно використовуються для пошуку родинних зв'язків, а також у розкритті резонансних злочинів, пише IFL Science.

У новому дослідженні вчені з Інституту великих даних Оксфордського університету замахнулися на глобальніший і амбітніший аналіз — по суті вчені працюють над створенням великого генеалогічного дерева всього людства.

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За словами провідного автора дослідження доктора Ентоні Вайлдера, вони з колегами займаються тим, що реконструюють геноми наших предків і використовують їх для створення великої мережі взаємин. У ході досліджень вони дійшли висновку, що ділянка пустелі на північному сході Судану, неподалік від річки Ніл, може бути прабатьківщиною всіх людей, які живуть на планеті.

Генетик-еволюціоніст і головний автор дослідження доктор Ян Вонг зазначає, що їм вдалося створити наймасштабніше й найдетальніше генеалогічне дерево, що включає генеалогію всього людства. Це дозволило їм поглянути, як генетична послідовність кожної окремої людини пов'язана з рештою всіх точок геному.

Загалом дослідники використовували дані з восьми різних баз даних, які містять геноми людини. Це дозволило їм створити мережу майже з 27 мільйонів геномів. Зазначимо, що дослідники використовували зразки не лише сучасних, а й стародавніх людей, які жили в різних куточках планети тисячі та сотні років тому.

Для пошуку закономірностей генетичної мінливості вчені використовували передові технології — це дозволило їм "передбачити", де спільні предки могли зустрітися на генеалогічному дереві. По суті, вченим вдалося максимально точно змоделювати історію, яка породила всі генетичні варіації, присутні сьогодні в людей.

Однак це ще не кінець дослідження — аналіз продовжується. Надалі вчені мають намір доповнити й покращити наявне генеалогічне дерево, використовуючи мільйони додаткових зразків геномів людини.

Дослідники вважають, що з подальшим розвитком технологій їм вдасться створити максимально повну й точну карту, яка дозволить пояснити походження абсолютно всіх варіацій геному людини.

Утім, навіть це не стане фінальною точкою дослідження — автори генеалогічного древа людства впевнені, що надалі зможуть застосувати цей аналіз і для інших видів — від орангутангів до бактерій. У перспективі подібна карта може дати поштовх розвитку медичної генетики й дозволить вилікувати низку генетичних захворювань.

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