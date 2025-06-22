Дивні риби з прозорою головою мають очі, які знаходяться всередині: чому (відео)

Еволюція може піти дуже незвичайним шляхом, і глибоководна риба виду Macropinna microstoma є яскравим прикладом такого процесу.

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У водах північної частини Тихого океану на глибині від 600 до 800 метрів мешкають дивні риби з прозорою головою та очима, що знаходяться всередині три, а не зовні. Риби виду Macropinna microstoma вперше були описані ще в 1939 році, але перші фотографії живої риби були отримані тільки в 2004 році. Через те, що ці риби мешкають на великій глибині, вони мало вивчені, пише ScienceAlert.

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Більшість тварин мають очі, які знаходяться на поверхні їхньої морди, але риба Macropinna microstoma завдовжки 15 сантиметрів — це зовсім інша справа. Вона має прозору голову, крізь яку може бачити навколишній світ своїми трубчастими очима. Голова, крізь яку риба стежить за здобиччю або хижаками, допомагає захистити очі.

Два трубчастих ока, увінчані надзвичайно світлочутливими куполами, спрямованими догори, укладені вони в прозору куполоподібну оболонку, яка вкриває голову риби.

Науковці мають ще дуже мало інформації про цю загадкову рибу. Наприклад, невідомо, як вони розмножуються. До 2009 року вчені на знали, яким чином влаштований зір цієї риби, адже коли вона потрапляє на поверхню океану, її прозорий купол руйнується. Вчені вважали, що очі риби зафіксовані на місці, але потім з'ясували, що вона також може спрямовувати свої очі вперед.

Ці очі є потужним інструментом для Macropinna microstoma. Очі мають великий кришталик і велику кількість паличкових клітин і не мають колбочок. Прозорий купол, імовірно, захищає очі від жалких клітин медуз, на яких полюють риби, а також збирає більше світла, що трохи схоже на збільшувальне скло.

Лише невелика кількість світла проникає крізь воду, щоб досягти глибин, де живуть ці риби. Тому вони вдивляються вгору крізь товщу води, щоб максимально використати це світло, щоб побачити хижака і здобич.

У риб плоскі плавники, які дають змогу точно маневрувати у воді. Представники цього виду навіть здатні "зависати" нерухомо у воді. Риби мають маленькі та вузькі роти, що є головним обмеженням розміру здобичі, яку вони можуть з'їсти.

Але у цих риб велика травна система, здатна впоратися з широким спектром здобичі, від планктону до ракоподібних.

Ці маленькі риби зустрічаються дуже рідко, а тому вчені продовжують їхнє дослідження, щоб зрозуміти всі їхні особливості, які дають змогу вижити на великій глибині з малою кількістю світла.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, які тварини можуть найдовше не дихати під водою. Багатьом тваринам, які живуть у воді, потрібно спливати на поверхню, щоб дихати, але вони все одно можуть проводити дуже багато часу під водою і не дихати.