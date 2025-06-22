1000 евро за килограмм: из чего сделан самый дорогой сыр в мире (фото)

Сыр “Пуле” считается самым дорогим в мире, ведь его делают не из коровьего молока и производят только в одном месте на планете.

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Сыр "Пуле" является самым дорогим сыром в мире, ведь килограмм этого сыра стоит в среднем 1000 – 1300 евро. Главной особенностью этого сыра является то, что его делают в только в Сербии и не из коровьего, а ослиного молока, пишет IFLScience.

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Самый дорогой сыр в мире

Секрет высокой цены сыра "Пуле" кроется в процессе производства и в его основном ингредиенте. Это самый дорогой сыр в мире состоит на 60% из молока балканских ослиц и на 40% из козьего молока. Дело в том, что ослицы производят гораздо меньше молока, чем коровы. Самка осла дает максимум 2 литра молока в день, в то время как молочная корова – от 30 до 45 литров молока в день. При этом специального оборудования для доения ослиц не существует, а потому фермеры в Сербии получают молоко для сыра "Пуле" вручную.

Производителям сыра нужно больше ослиного молока, чем коровьего, чтобы создать то же количество сыра "Пуле". Для того, чтобы сделать 1 кг сыра "Пуле" нужно 25 литров ослиного молока, которое самом по себе дорогое.

Сыр "Пуле" фермеры производят только в природном заповеднике на северо-западе Сербии под названием "Засавица" в 80 км от Белграда. Этот сыр имеет нежный, слегка солоноватый вкус, а также обладает кремовой текстурой. Сыр "Пуле" богат жирными кислотами омега-3, белками и кальцием.

Сыр "Пуле" фермеры производят только в природном заповеднике на северо-западе Сербии под названием "Засавица" в 80 км от Белграда Фото: скриншот

Из-за своей эксклюзивности и сложности производства он имеют такую высокую цену, которая в среднем составляет 1000 – 1300 евро за килограмм.

Секрет высокой цены сыра "Пуле" кроется в процессе производства и, в частности, в его основном ингредиенте Фото: IFLS

Считается, что сыр "Пуле" полезен для здоровья. Некоторые люди сравнивают ослиное молоко с грудным молоком женщин и считают, что оно имеет иммуностимулирующие и противовоспалительные свойства. Некоторые люди считают, что это молоко может омолаживать организм.

Самые дорогие сыры в мире

Хотя сыр "Пуле" является самым дорогим сыром в мире, есть еще несколько видов сыров, которые стоят также очень дорого.

Moose Cheese. Этот сыр производится на ферме "Moose House" в Швеции из молока лосей. Лосиное молоко очень редкое, его получают только в определенный период года, что сильно ограничивает производство. Стоимость килограмма сыра может достигать 1000 долларов.

Clawson Stilton Gold. Это необычный сыр, который производится в Англии. Он представляет собой элитный английский сыр с добавлением съедобных хлопьев из 24-каратного золота. Это делает его скорее предметом роскоши, чем продуктом питания. Цена сыра составляет 800-900 долларов за килограмм.

Queso Cabrales. Это один из самых дорогих голубых сыров, который делают в Испании. Его делают из смеси коровьего, овечьего и козьего молока. Рекордный экземпляр этого сыра был продан на аукционе за более чем 30 000 евро за 2 килограмма.

Bitto Storico. Этот сыр делают в Италии из молока коров породы Битто и добавляется немного козьего молока. Чем старше сыр, тем выше его цена, которая может достигать нескольких сотен долларов за килограмм.

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