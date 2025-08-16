Іспанські бабусі показали, як робиться найдорожчий сир у світі (відео)

Іспанський сир кабралес із непастеризованого коров'ячого, козячого та овечого молока кілька місяців витримують у природних вапнякових печерах. І продається за шалені гроші.

Місяць тому двокілограмовий шматок сиру кабралес було продано на аукціоні за 42 232 долари, що дало змогу занести його в Книгу рекордів Гіннесса як найдорожчий сир, проданий на аукціоні. Але зараз виробництвом унікального сиру займаються всього 20 сертифікованих сироварів. І більшість із них уже немолоді, тож виробництво кабралеса під загрозою, розповідає Reuters.

Сир кабралес роблю переважно жінки

Анкарніон Бада — одна з тих, хто займається виробництвом сиру кабралес. Цей сир, вироблений її руками, поставив світовий рекорд. Шматок кабралеса був проданий Івану Суаресу, власнику ресторану El Llagar de Colloto в Астурії, Іспанія.

Але щоб сир кабралес був готовий, вона мусить регулярно перевіряти його стан у віддаленій вапняковій печері, яка цілими поколіннями належала її родині.

До печери з сиром у туманних горах Пікост-де-Європа жінці доводиться йти скелями та козячими стежками.

Кабалес, пікантний блакитний сир, досі виготовляють переважно вручну лише в кількох гірських селах на півночі Аторіаса.

Сир зберігається в печерах

Протягом поколінь жінки, такі як Бада, були в центрі цієї традиції, переносячи голівки сиру з сироварні до печер, піднімаючись крутими стежками і доглядаючи за сирами, поки вони дозрівають у холодних, вологих печерах. Але майбутнє сиру кабралес невизначене. Залишилося менше 20 сертифікованих сироварів, більшість з яких працюють у невеликих масштабах, а багато молодих сироварів перестали цим займатися.

Бада сумнівається, що хтось зможе замінити її після виходу на пенсію. Поки що їй допомагає її невістка.

Виробництво сиру кабралес — це дуже довгий процес Фото: Соцсети

"Я продовжую цю справу, і сподіваюся, мій син теж продовжить", — каже жінка.

І показує, як перевертає та обтирає голівки сиру, що лежать на дерев'яних полицях у повній темряві. Саме завдяки унікальній мікрофлорі печер кабралес отримує свій гострий, пікантний смак і блакитний колір.

Головки сиру потрібно підняти в гори і покласти в печері

