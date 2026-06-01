Во Франции с выставки снова украли самый дорогой в мире банан

Знаменитый банан Маурицио Каттелана "Комедиант", приклеенный к стене скотчем, был украден. Фрукт, закрепленный скотчем, исчез из Центра Помпиду в Меце, Франция.

С момента его первой установки в Майами в 2019 году этот тропический фрукт несколько раз съедали, после чего его заменяли на новый банан, пишет Bild.

Как сообщила администрация музея, охранник заметил пропажу банана в минувшие выходные. На прежнее место с помощью свежего кусочка скотча был прикреплен новый банан, и произведение искусства снова выставлено на всеобщее обозрение.

Банан уже вызвал ажиотаж в музее в Меце, Франция, в июле 2025 года, когда один из посетителей просто съел его. Работа "Комедиант" в настоящее время представлена ​​на выставке "Dimanche sans fin" (Бесконечное воскресенье).

Поскольку это настоящий банан, произведение искусства, естественно, не является постоянно стабильным: фрукт начинает созревать и гнить, и его необходимо регулярно заменять. Замена осуществляется в соответствии со строгим протоколом: банан крепится под точным углом в 37 градусов. Фрукт призван побудить зрителя переосмыслить свое восприятие искусства и его ценности.

Первым, кто съел банан, стал современный художник Дэвид Датуна. Он просто взял банан с произведения искусства на выставке Art Basel Miami в 2019 году, съел его и воскликнул: "Уважаемый Маурицио!"

Позже он назвал себя "первым художником , съевшим произведение искусства другого художника". В 2023 году корейский студент съел банан в Музее искусств Лиум в Сеуле. Он сказал, что был голоден и что произведение искусства предназначено "для еды".

Предприниматель Джастин Сан купил банан в 2024 году за сумму, эквивалентную почти 6 миллионам евро, а затем тоже съел его. Сан в шутку заметил, что этот банан "лучше, чем другие бананы".

Помимо своих банановых изделий, Каттелан также известен созданием полностью функционального унитаза из 18-каратного золота под названием "Америка", который был подарен Дональду Трампу во время его первого срока в Белом доме. В итоге золотой унитаз выкрали из дома, где родился Уинстон Черчилль в 2020 году. Воров поймали, но унитаз так и не нашли.