Голодная посетительница "напала" на банан стоимостью 6 млн долларов (видео)
Инцидент произошел во Франции в музее Помпиду-Мец. Посетительница откусила кусочек от банана, приклеенного к стене. Официально – это произведение искусства под названием "Комедиант", созданное Маурицио Каттеланом за 6,2 миллиона долларов.
Произведение стоимостью 6,2 миллиона долларов, приклеенное к стене скотчем, было быстро восстановлено. А сам Каттелан посетовал, что женщина съела только банан, а не скотч. Впрочем, эта концептуальная работа уже была съедена несколько раз, пишет France24.
По данным музея Помпиду-Мец на востоке Франции, после того как на банан за шесть миллионов "напала" голодная посетительница, "сотрудники службы безопасности вмешались быстро и спокойно".
Новый банан приклеили к стене за несколько минут.
"Поскольку фрукты являются скоропортящимися, их регулярно заменяют в соответствии с инструкциями художника", - отметили в музее.
Сам Каттелан отметил, что любительница бананов "перепутала фрукт с произведением искусства".
"Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и клейкой лентой, посетитель просто съел фрукт", — сказал он.
Съедобное творение Каттелана вызвало споры с момента его дебюта на выставке Art Basel 2019 в Майами-Бич.
Он объяснил, что работа с бананом — это комментарий к рынку искусства, который он в прошлом критиковал за спекулятивный характер и неспособность помочь художникам.
Журналисты писали, что запрашиваемая в 2019 году цена в 120 000 долларов за банан "Комедиант" свидетельствует о том, что рынок и мир искусства "сошли с ума".
Артист перформанса Дэвид Датуна съел "Комедианта" в 2019 году , заявив, что почувствовал "голод", осматривая его на шоу в Майами.
Криптовалютный миллиардер Джастин Сан тоже съел банан Каттелана, но перед этим выложил за работу 6,2 миллиона долларов.
Напомним, помимо своих банановых изделий, Каттелан также известен созданием полностью функционального унитаза из 18-каратного золота под названием "Америка", который был подарен Дональду Трампу во время его первого срока в Белом доме.
В итоге золотой унитаз выкрали из дома, где родился Уинстон Черчилль в 2020 году. Воров поймали, но унитаз так и не нашли. Считается, что его распилили и продали, как золотой лом.