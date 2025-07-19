Голодная посетительница "напала" на банан стоимостью 6 млн долларов (видео)

Инцидент произошел во Франции в музее Помпиду-Мец. Посетительница откусила кусочек от банана, приклеенного к стене. Официально – это произведение искусства под названием "Комедиант", созданное Маурицио Каттеланом за 6,2 миллиона долларов.

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Произведение стоимостью 6,2 миллиона долларов, приклеенное к стене скотчем, было быстро восстановлено. А сам Каттелан посетовал, что женщина съела только банан, а не скотч. Впрочем, эта концептуальная работа уже была съедена несколько раз, пишет France24.

Банан Маурицио Каттелана стал скандальной сенсацией

По данным музея Помпиду-Мец на востоке Франции, после того как на банан за шесть миллионов "напала" голодная посетительница, "сотрудники службы безопасности вмешались быстро и спокойно".

Новый банан приклеили к стене за несколько минут.

"Поскольку фрукты являются скоропортящимися, их регулярно заменяют в соответствии с инструкциями художника", - отметили в музее.

Сам Каттелан отметил, что любительница бананов "перепутала фрукт с произведением искусства".

"Вместо того чтобы съесть банан вместе с кожурой и клейкой лентой, посетитель просто съел фрукт", — сказал он.

Съедобное творение Каттелана вызвало споры с момента его дебюта на выставке Art Basel 2019 в Майами-Бич.

Он объяснил, что работа с бананом — это комментарий к рынку искусства, который он в прошлом критиковал за спекулятивный характер и неспособность помочь художникам.

Журналисты писали, что запрашиваемая в 2019 году цена в 120 000 долларов за банан "Комедиант" свидетельствует о том, что рынок и мир искусства "сошли с ума".

Артист перформанса Дэвид Датуна съел "Комедианта" в 2019 году , заявив, что почувствовал "голод", осматривая его на шоу в Майами.

Криптовалютный миллиардер Джастин Сан тоже съел банан Каттелана, но перед этим выложил за работу 6,2 миллиона долларов.

Джастин Сан съел банан, купленный за 6 млн долларов Фото: Скриншот

Напомним, помимо своих банановых изделий, Каттелан также известен созданием полностью функционального унитаза из 18-каратного золота под названием "Америка", который был подарен Дональду Трампу во время его первого срока в Белом доме.

В итоге золотой унитаз выкрали из дома, где родился Уинстон Черчилль в 2020 году. Воров поймали, но унитаз так и не нашли. Считается, что его распилили и продали, как золотой лом.