Банда из 5 человек украла золотой унитаз с названием "Америка": что с ними стало

Золотой унитаз, который был музейным экспонатом, украли за пять минут. Воров задержали, но унитаз так и не нашли.

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В Британии судили воров, которые еще в 2019 году украли золотой унитаз из Бленхеймского дворца. Сам унитаз, который был частью экспозиции, так и не нашли. Об этом пишет Express.

Золотой унитаз стоимостью 2,8 млн фунтов стерлингов носил название "Америка" и был частью выставки итальянского художника-концептуалиста Маурицио Каттелана. Она прошла в Бленхеймском дворце в сентябре 2019 года.

Оксфордскому королевскому суду сообщили, что банда из пяти человек рано утром прорвалась через запертые ворота дворца вооруженная кувалдами.

Один из обвиняемых Майкл Джонс, как утверждается, сделал фотографию унитаза примерно за 17 часов до его кражи.

Прокурор Джулиан Кристофер сказал, что "ограбление было тщательно спланировано и быстро осуществлено".

"Мужчины, судя по всему, пятеро, въехали через запертые деревянные ворота на территорию дворца Бленхейм незадолго до 5 утра на двух угнанных автомобилях — грузовике Isuzu и VW Golf. Они проехали через поле, подъехали к крыльцу, разбили окно и проникли внутрь. Они точно знали, куда идти, выломали деревянную дверь в кабинку, где был установлен унитаз, сорвали его с труб и уехали", — рассказал прокурор, напомнив, что экспонат "Америка" был подключен к канализации и водопроводу.

Золотой унитаз выломали из пола и унесли Фото: art-lunch

По его словам, вся кража заняла пять минут, а "произведение искусства так и не было найдено". Судя по всему, его распилили и продали.

Предполагается, что в течение нескольких дней после рейда двое мужчин использовали слово "автомобиль" в качестве кодового слова для обозначения украденного золота, и им удалось связаться с ювелиром.

Унитаз весил 98 кг и был застрахован на £4,75 млн. В то время цены на золото оценивали бы одно только золото в £2,8 млн.

Трое обвиняемых не признали себя виновными. А еще один обвиняемый, Джеймс Шин, признался в краже унитаза со взломом, передаче преступного имущества и сговоре с целью совершения преступления.

В суде рассказали, что золотой унитаз продавали по кускам: по 25 632 фунта стерлингов за килограмм и продали примерно 20 кг украденного золота.

Ювелир в Лондоне, который также оказался на скамье подсудимых, получал прибыль: около 3000 фунтов стерлингов за каждый проданный килограмм золотого унитаза.

Стоит отметить, что дворец Бленхейм, откуда украли золотой унитаз, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и местом рождения сэра Уинстона Черчилля. Судебный процесс продолжается.

Напомним, художник Маурицио Каттелан снова прославился в прошлом году, когда продал приклеенный скотчем к стене банан за 6 млн долларов.