Банда з 5 осіб вкрала золотий унітаз із назвою "Америка": що з ними стало

Золотий унітаз, який був музейним експонатом, вкрали за п'ять хвилин. Злодіїв затримали, але унітаз так і не знайшли.

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У Британії судили злодіїв, які ще 2019 року вкрали золотий унітаз із Бленхеймського палацу. Сам унітаз, який був частиною експозиції, так і не знайшли. Про це пише Express.

Золотий унітаз вартістю 2,8 млн фунтів стерлінгів мав назву "Америка" і був частиною виставки італійського художника-концептуаліста Мауріціо Каттелана. Вона відбулася в Бленхеймському палаці у вересні 2019 року.

Оксфордському королівському суду повідомили, що банда з п'яти осіб рано вранці прорвалася через замкнені ворота палацу, озброєна кувалдами.

Один з обвинувачених Майкл Джонс, як стверджується, зробив фотографію унітазу приблизно за 17 годин до його крадіжки.

Прокурор Джуліан Крістофер сказав, що "пограбування було ретельно сплановано і швидко здійснено".

"Чоловіки, судячи з усього, п'ятеро, в'їхали через замкнені дерев'яні ворота на територію палацу Бленхейм незадовго до 5 ранку на двох викрадених автомобілях — вантажівці Isuzu і VW Golf. Вони проїхали через поле, під'їхали до ганку, розбили вікно і проникли всередину. Вони точно знали, куди йти, виламали дерев'яні двері в кабінку, де був встановлений унітаз, зірвали його з труб і поїхали", — розповів прокурор, нагадавши, що експонат "Америка" був під'єднаний до каналізації та водопроводу.

Золотий унітаз виламали з підлоги і забрали Фото: art-lunch

За його словами, вся крадіжка тривала п'ять хвилин, а "витвір мистецтва так і не було знайдено". Судячи з усього, його розпиляли і продали.

Передбачається, що протягом кількох днів після рейду двоє чоловіків використовували слово "автомобіль" як кодове слово для позначення вкраденого золота, і їм вдалося зв'язатися з ювеліром.

Унітаз важив 98 кг і був застрахований на £4,75 млн. На той час ціни на золото оцінювали б одне тільки золото в £2,8 млн.

Троє обвинувачених не визнали себе винними. А ще один обвинувачений, Джеймс Шин, зізнався в крадіжці унітазу зі зломом, передачі злочинного майна і змові з метою вчинення злочину.

У суді розповіли, що золотий унітаз продавали по шматках: по 25 632 фунти стерлінгів за кілограм і продали приблизно 20 кг вкраденого золота.

Ювелір у Лондоні, який також опинився на лаві підсудних, отримував прибуток: близько 3000 фунтів стерлінгів за кожен проданий кілограм золотого унітазу.

Варто зазначити, що палац Бленхейм, звідки поцупили золотий унітаз, є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та місцем народження сера Вінстона Черчилля. Судовий процес триває.

Нагадаємо, художник Мауріціо Каттелан знову прославився минулого року, коли продав приклеєний скотчем до стіни банан за 6 млн доларів.