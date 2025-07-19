Голодна відвідувачка "напала" на банан вартістю 6 млн доларів (відео)

Інцидент стався у Франції в музеї Помпіду-Мец. Відвідувачка відкусила шматочок від банана, приклеєного до стіни. Офіційно — це витвір мистецтва під назвою "Комедіант", створений Мауріціо Каттеланом за 6,2 мільйона доларів.

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Твір вартістю 6,2 мільйона доларів, приклеєний до стіни скотчем, було швидко відновлено. А сам Каттелан поскаржився, що жінка з'їла тільки банан, а не скотч. Утім, ця концептуальна робота вже була з'їдена кілька разів, пише France24.

Банан Мауріціо Каттелана став скандальною сенсацією

За даними музею Помпіду-Мец на сході Франції, після того як на банан за шість мільйонів "напала" голодна відвідувачка, "співробітники служби безпеки втрутилися швидко і спокійно".

Новий банан приклеїли до стіни за кілька хвилин.

"Оскільки фрукти є швидкопсувними, їх регулярно замінюють відповідно до інструкцій художника", — зазначили в музеї.

Сам Каттелан зазначив, що любителька бананів "переплутала фрукт із твором мистецтва".

"Замість того щоб з'їсти банан разом зі шкіркою і клейкою стрічкою, відвідувач просто з'їв фрукт", — сказав він.

Їстівне творіння Каттелана викликало суперечки з моменту його дебюту на виставці Art Basel 2019 у Маямі-Біч.

Він пояснив, що робота з бананом — це коментар до ринку мистецтва, який він у минулому критикував за спекулятивний характер і нездатність допомогти художникам.

Журналісти писали, що запитувана у 2019 році ціна в 120 000 доларів за банан "Комедіант" свідчить про те, що ринок і світ мистецтва "збожеволіли".

Артист перформансу Девід Датуна з'їв "Комедіанта" 2019 року, заявивши, що відчув "голод", оглядаючи його на шоу в Маямі.

Криптовалютний мільярдер Джастін Сан теж з'їв банан Каттелана, але перед цим виклав за роботу 6,2 мільйона доларів.

Джастін Сан з'їв банан, куплений за 6 млн доларів Фото: Скриншот

Нагадаємо, крім своїх бананових виробів, Каттелан також відомий створенням повністю функціонального унітазу з 18-каратного золота під назвою "Америка", який був подарований Дональду Трампу під час його першого терміну в Білому домі.

У підсумку золотий унітаз викрали з будинку, де народився Вінстон Черчілль у 2020 році. Злодіїв спіймали, але унітаз так і не знайшли. Вважається, що його розпиляли і продали, як золотий брухт.