У Франції з виставки знову вкрали найдорожчий у світі банан

Знаменитий банан Мауріціо Каттелана "Комедіант", приклеєний до стіни скотчем, був вкрадений. Фрукт, закріплений скотчем, зник із Центру Помпіду в Меце, Франція.

З моменту його першого встановлення в Маямі 2019 року цей тропічний фрукт кілька разів з'їдали, після чого його замінювали на новий банан, пише Bild.

Як повідомила адміністрація музею, охоронець помітив зникнення банана в минулі вихідні. На колишнє місце за допомогою свіжого шматочка скотча прикріпили новий банан, і витвір мистецтва знову виставлено на загальний огляд.

Банан уже викликав ажіотаж у музеї в Меці, Франція, у липні 2025 року, коли один із відвідувачів просто з'їв його. Робота "Комедіант" наразі представлена на виставці "Dimanche sans fin" (Нескінченна неділя).

Оскільки це справжній банан, витвір мистецтва, природно, не є постійно стабільним: фрукт починає дозрівати і гнити, і його необхідно регулярно замінювати. Заміна здійснюється відповідно до суворого протоколу: банан кріпиться під точним кутом у 37 градусів. Фрукт покликаний спонукати глядача переосмислити своє сприйняття мистецтва та його цінності.

Першим, хто з'їв банан, став сучасний художник Девід Датуна. Він просто взяв банан із витвору мистецтва на виставці Art Basel Miami 2019 року, з'їв його і вигукнув: "Шановний Мауріціо!"

Пізніше він назвав себе "першим художником, який з'їв твір мистецтва іншого художника". У 2023 році корейський студент з'їв банан у Музеї мистецтв Ліум у Сеулі. Він сказав, що був голодний і що твір мистецтва призначений "для їжі".

Підприємець Джастін Сан купив банан у 2024 році за суму, еквівалентну майже 6 мільйонам євро, а потім теж з'їв його. Сан жартома зауважив, що цей банан "кращий, ніж інші банани".

Крім своїх бананових виробів, Каттелан також відомий створенням повністю функціонального унітазу з 18-каратного золота під назвою "Америка", який подарували Дональду Трампу під час його першого терміну в Білому домі. Зрештою золотий унітаз викрали з будинку, де народився Вінстон Черчілль у 2020 році. Злодіїв спіймали, але унітаз так і не знайшли.