Найдорожчий лист у світі: яка помилка зробила його безцінним через 170 років (фото)

170 років тому виноторговець з Маврикію надіслав своїм партнерам у Франції нудного листа, повідомляючи їх про отримання їхньої партії. Сьогодні цей лист є найдорожчим у світі.

"Бордоський лист", який перебуває в анонімного колекціонера з Сінгапуру, захоплює філателістів. Зміст листа не має нічого особливого, але те, що дійсно відрізняє його від будь-якого іншого, — це комбінація марок, яку використовували для його відправлення, пише Oddity Central.

4 жовтня 1847 року, коли Едвард Френсіс, виноторговець з Порт-Луї, столиці британської колонії Маврикій, повідомив своїм партнерам у Бордо, що отримав 48 бочок вина, які вони надіслали, і вже продав майже третину з них, він придбав дві марки, які тоді коштували буквально пенні. Сьогодні вони коштують мільйони.

Бордоський лист Фото: Скріншот

"Блакитна маврикійська" – одна з найвідоміших поштових марок у світі, значно дорожча за свою родичку — "Рожеву маврикійську". "Лист бордо" містить оригінальні копії обох марок, що робить його найдорожчим листом у світі, його оціночна ціна продажу перевищує 5 мільйонів доларів.

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Сумнозвісні поштові марки Маврикію були помилково створені в 1847 році гравером, який додав поруч із профілем королеви Вікторії напис "Пошта", а не "Сплачено поштою". Було виготовлено та продано 500 примірників, перш ніж помилку виправили. Сьогодні залишилося лише 27 примірників (12 синіх та 15 рожевих), і філателістами вони вважаються міфічними скарбами.

Бордоський лист є найдорожчим у світі Фото: Скріншот

Чисті марки "Блакитна маврикійська", без поштових марок, оцінюються в 10-15 мільйонів євро (11,4–17 мільйонів доларів), але вони настільки важливі для філателістів, що рідко переходять з рук в руки. Наприклад, "Лист бордо" був проданий на аукціоні в 1993 році і з того часу перебуває у власності того самого таємничого сінгапурського колекціонера.

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