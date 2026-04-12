Привет из прошлого: женщина нашла в стене подвала неожиданную находку (фото)

Жительница Британии рассказывает, что проверяла подвал недавно приобретенного дома 1923 года и заметила в стене "странную тень". Когда она решила проверить догадку, то увиденный артефакт поразил ее.

Женщина отметила, что переехала в этот столетний дом примерно шесть лет назад, сначала привлеченная его прочной конструкцией и особым шармом. Об этом она рассказала на форуме в Reddit.

Британка рассказывает, что в первый же день после поселения решила изучить тщательно новое помещение. Между балками перекрытия в подвале было узкое отверстие, которое вело в расширенную часть фундамента. просунув голову между балками, она направила фонарь в узкое пространство.

"Я сначала она застыла от удивления, а потом рассмеялась от абсурдности ситуации", — вспоминает британка.

Lord Calvert является одним из эксклюзивных видов алкоголя Фото: etsy.com

Там женщина увидела бутылки марки Lord Calvert разных размеров: от пол-литра до литра. Она смогла достать примерно десять бутылок, прежде чем поняла, что остальные лежат слишком далеко.

В поисках объяснения она обратилась к соседу, а тот сразу сказал, что предыдущий владелец дома большую часть времени работал в подвале над столярными проектами, при этом много курил и пил. Сосед утверждал, что тот тайно скрывал свою привычку от жены, а потому просто забрасывал пустые бутылки в полость стены.

"Это, конечно, не та находка, на которую я рассчитывала во время переезда. Но она точно останется в моей памяти надолго", — резюмировала женщина.

Реакция соцсетей

В комментариях к популярному сообщению женщины, пользователи высказали свое мнение о курьезной ситуации. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Несколько лет назад ребята в северной части штата Нью-Йорк нашли кучу бутылок времен "сухого закона" под полом своего дома. Кажется, они были очень ценными";

"У нас Старый немецкий каменщик, который строил фундамент и дымоход в доме моих родителей, любил пиво Schlitz. Они явно стали дополнительным слоем утепления, когда он забрасывал их в шлакоблоки во время работы";

"Обидно, что бутылки оказались пустыми, за это можно было бы неплохо заработать";

"Когда некоторые секреты из прошлого возвращаются неожиданным образом".

